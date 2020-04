Aurora Ramazzotti sta vivendo la sua vita in quarantena a casa con la mamma Michelle Hunziker e le sorelle, Sole e Celeste, nate dal matrimonio della conduttrice svizzera con l’imprenditore Tomaso Trussardi. Oggi la bellissima coppia mamma-figlia ha pubblicato su Instagram due scatti luminosi e pieni di vita. D’altronde è di questo che adesso abbiamo bisogno, di vita. Vera, genuina, calda. Il messaggio che entrambe hanno voluto veicolare è il medesimo che ultimamente affolla sempre di più le nostre menti. Positività, futuro, ricostruzione. Il pensiero è rivolto immediatamente a tutte quelle persone che non hanno la fortuna di avere i propri cari vicini. Soprattutto le mamme, perché le mamme sono l’essenza dell’esistenza stessa.

Il messaggio di Michelle e Aurora

Insieme siamo più forti…avere accanto in questo periodo le mie figlie…è una benedizione…❤️❤️❤️ con Auri ci alleniamo, ci vediamo un sacco di film e abbiamo davvero il tempo di confrontarci su molte cose….le dirette con voi di allenamento sono un modo per starci vicini in un momento così difficile per tutti. Bisogna pensare al futuro e rimanere positivi per ricostruire. Ci dobbiamo abituare all’idea di una nuova realtà che durerà per un po’ di tempo…anche quando tutto riaprirà…dovremmo stare più attenti, andare a lavorare con le mascherine, lavarci spesso le mani e far sì che non arrivi una seconda ondata di questo maledetto virus. Questo non vuol dire che non saremo tutti super creativi per riuscire a condividere lo stesso del tempo insieme, sognando quello che prima davamo per scontato. Gli abbracci …❤️❤️❤️ #love #andrà[email protected] pic by @[email protected]

