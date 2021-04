Lascia che sia il direttore creativo di Balenciaga, Demna Gvasalia, a stupirci con la sua pre-collezione inverno 2021. Il marchio ha svelato il lookbook della sua collezione, scattato da Patrick Welde, con modelli in posa su uno sfondo bianco che è stato successivamente ritagliato su monumenti di tutto il mondo.

Balenciaga reinventa l’abito da sposa di Lady Daiana: capolavoro vero

La collezione non ha incluso solo una versione del cappotto gotico dell’abito da sposa della principessa Diana, ma anche una parodia del logo di Gap. Gvasalia ha rivelato a Vogue che uno dei look, un cappotto nero a figura intera con maniche a palloncino, è stato ispirato dalla forma dell’abito da sposa della principessa Diana. Se ricordi, la principessa Diana indossava un voluminoso abito da sposa David Emanuel che è passato già alla storia.

“Indossa una maglietta e dei jeans sotto”, ha detto Gvasalia riguardo la modella nel lookbook Balenciaga. Quindi, se hai mai desiderato sentirti un re con un vantaggio, questo cappotto è per te. Per quanto riguarda il resto della collezione, circa il 90,6 percento proviene da fonti sostenibili. “Quando ho iniziato questa collezione”, ha detto Gvasalia a Vogue nello stesso articolo, “ho detto mostrami solo tessuti sostenibili. Non voglio guardare nient’altro”.

Super funny (e instagrammabile) la decisione di Balenciaga di scattare i modelli su un greenscreen, per poi farli magicamente comparire in alcuni dei luoghi turistici più famosi del mondo. Andiamo dalla Torre di Pisa, a Stonehenge nel Regno Unito, il Duomo di Milano, Times Square a New York, la Torre Eiffel a Parigi… L’intento delle foto e della campagna in generale è più che chiaro, senza possibilità di fraintendimenti: abbiamo voglia di ritornare alla libertà