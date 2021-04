Ville di lusso. Cinque splendide destinazioni scelte dai vip e accessibili a tutti

Dimentica di litigare sui lettini della piscina pubblica e di schivare i paparazzi nella hall dell’hotel. Se vuoi davvero viaggiare come i ricchi e famosi, prenotare una villa privata è un must assoluto.

Lasciati ispirare da queste 5 ville di lusso in cui hanno soggiornato le celebrità. Non devi essere una celebrità per soggiornare in queste ville, ma potresti dover avere costantemente a portata di mano il tuo libretto degli assegni.

1. Iniala Beach House

Chi ha soggiornato qui: i Kardashian

Durante il loro viaggio del 2014 in Thailandia, il clan Kardashian-Jenner ha prenotato l’intero resort della villa Iniala Beach House a Natai, Thailandia. La villa paradise è stata anche descritta negli episodi di Keeping Up with the Kardashian.

Iniala Beach House è composta da tre ville private più un sontuoso attico, tutte dotate di un design unico a cinque stelle e servizi di lusso fuori dal mondo che vanno da enormi piscine private a sale termali dorate e letti galleggianti scolpiti. Ciascuna delle ville fronte mare è completamente attrezzata, il che significa che non dovrai muovere un dito durante il tuo soggiorno.

Iniala Beach House

1,3 Camere da letto

Ubicazione: Natai, Thailand

Prezzo: da USD $ 1.850 / notte

2. Amilla Fushi

Chi ha soggiornato qui: i Beckham, Gordon Ramsay, Kate Moss, Kate Winslet

Niente dice un viaggio di lusso come un viaggio alle Maldive e non c’è da meravigliarsi che i vip affluiscano quotidianamente su queste isole. La villa resort Amilla Fushi è stata la meta di vacanza scelta da artisti del calibro di Victoria e David Beckham, Gordon Ramsey e Kate Winslet. Anche la super modella Kate Moss è una fan. Il clan Beckham ha suonato per il nuovo anno nella massiccia Amilla Great Beach Villa Residence con otto camere da letto. Mentre i Ramseys si sono radunati nella Amilla Villa Residence con quattro camere da letto. Ogni villa offre un’incredibile posizione fronte mare e un intero mondo di vantaggi aggiuntivi: adoriamo i passeggini Rolls Royce dedicati!

Amilla Fushi

4,8 Camere da letto

Ubicazione: Baa Atoll, Maldives

Prezzo: da 3.803 USD a notte

Ville di lusso: 5 destinazioni scelte dai vip e accessibili a tutti

3. Seseh Beach Villas

Who stayed here: Lindsay Lohan

L’attrice Lindsay Lohan non è estranea a Bali e la star ha già soggiornato presso l’esclusivo Luna2 Private Hotel a Seminyak. Nel 2016, Lohan ha ottenuto un po ‘di r & r al Seseh Beach Villas. La star ha condiviso gli scatti del suo soggiorno su Instagram, ma dopo aver cancellato tutti i suoi post su Instagram all’inizio del 2017, anche le foto di Bali sono scomparse.

Seseh Beach Villas è costruito proprio sulla spiaggia nella tranquilla Seseh vicino alla moda Canggu. La tenuta è composta da due ville che possono essere prenotate singolarmente come opzione con cinque e sei camere da letto o insieme per creare una mega villa con 11 camere da letto. Le ville sono dotate di personale completo con maggiordomi, pulizie, chef, sicurezza e autista.

Seseh Beach Villas

5,6,11 camere da letto

Posizione: Seseh, Bali

Prezzo: da 963 USD a notte

4. Villa Saengootsa

Chi ha soggiornato qui: Rihanna

Vuoi svegliarti nello stesso letto in cui una volta dormiva Rihanna? Fai il check-in nella favolosa Villa Saengootsa della Tenuta Samsara e puoi trasformare questo sogno in realtà. Villa Saengootsa ha cinque camere da letto, una piscina a sfioro, una vasca idromassaggio all’aperto e un impianto audio… Fondamentalmente, la villa ha tutto il necessario per festeggiare come una rock star. La spiaggia è a pochi passi di distanza e il personale dedicato della villa ti farà sentire come il re delle ville di lusso!

Villa Saengootsa

5 camere da letto

Posizione: Kamala, Phuket

Prezzo: da $ 2.000 USD / notte

5. Villa Batujimbar

Chi ha soggiornato qui: Mick Jagger, Jerry Hall

Se stai cercando un serio credito da rock star a Bali, controlla Villa Batujimbar a Sanur. Questa splendida tenuta è proprio il luogo in cui Mick Jagger e Jerry Hall si sono sposati nel 1990. Villa Batujimbar dispone di otto camere da letto, una palestra privata, un campo da tennis e una piscina di 20 metri. Naturalmente, la villa è completamente attrezzata con maggiordomi e uno chef privato che soddisfa ogni tuo capriccio. Quando si tratta di design, tra le ville di lusso, Villa Batujimbar offre un gusto lussuoso della grandezza balinese, con un tocco in più da rock star.

Villa Batujimbar

8 camere da letto

Ubicazione: Sanur, Bali

Prezzo: a partire da 1.119 USD / notte