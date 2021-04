Case di lusso in vendita. Grazie ad una ricchezza culturale, artistica, naturale e gastronomica notevole, il Bel Paese ha numerosi pregi per attirare gli acquirenti più facoltosi del mondo. La capitale Roma è considerata dalla genesi la “città eterna”, la promessa di un viaggio nel tempo e alla scoperta del maestoso ed imponente Impero Romano. Una metropoli dalla dolce vita, dove si trovano immobili e attici di lusso nel cuore della città storica o nei quartieri esclusivi come i Parioli. Capitale economica e finanziaria dell’Italia, Milano è anche la città della moda e della così detta e definita “movida”. Una città in continuo fermento dove trovare appartamenti di standing o delle case di lusso dalle facciate liberty, neoclassiche o contemporanee.

Non solo: Veneto con la magica e unica Venezia, la Liguria con Genova, Portofino, le Cinque Terre; il centro dell’Italia con le località culturali quali Firenze, Assisi, Siena, e la Toscana, il polmone verde dell’Italia. La Campania propone altri gioielli come le pittoresche Napoli e Pompei, senza dimenticare la Puglia e le sue città d’arte come Lecce o Bari. Forte dei ben 7,500 km di coste, l’Italia vanta località marittime di “alto standing“, come quelle della Sardegna, le cui ville di lusso sono particolarmente apprezzate dai VIP e da persone facoltose.

Case di lusso in vendita: la dimora storica Ferruzzi-Gardini

Quali sono le case di lusso in vendita all’interno del Belpaese? Ad esempio, la dimora della dinastia dei Ferruzzi-Gardini, oppure l’appartamento proibitivo nel Bosco Verticale: sono tutte soluzioni immobiliari luxury lifestyle, in vendita con cifre da sei zeri, sotto la prestigiosissima Madonnina. Per i più queste dimore sono un sogno ad occhi aperti, ma sfogliando le immagini sui vari siti internet, è possibile (anche solo per un momento) fantasticare su di essi. Sovviene l’espressione inglese “property porn”.

Le proprietà più lussuose in vendita a Milano

Nella città di Milano, una delle più richieste, gli annunci sono tra i più disparati. Soprattutto in tema luxury. Nel Quadrilatero, in via privata Fratelli Gabba, è presente ed in vendita un bellissimo appartamento di 428 metri quadrati, al quinto ed ultimo piano. “L’abitazione è adiacente all’Orto Botanico dell’Università di Milano e gode di un’incantevole vista sullo stesso” si legge nella didascalia. L’abitazione è caratterizzata da 14 camere (5 da letto) e quattro bagni. La cifra relativa è davvaro proibitiva. Ben 12 milioni e mezzo di euro. Anche nella zona Maciachini è presente nel palazzo “Boscaiola“, risalente al 1400 ed ex tenuta di caccia dei Visconti e poi degli Sforza, una casa di lusso da 922 metri quadri distribuiti su più livelli si compone di 10 camere da letto con “finiture caratteristiche dell’epoca, come i soffitti a cassettoni, le finestre archiacute decorate in cotto, la facciata in muratura con mattoni a vista”. L’appartamento è stato messo in vendita ad un costo di ben 5 milioni e mezzo di euro. Non male!

Case di lusso in vendita: Milano la capitale del mercato immobiliare

Il mercato immobiliare milanese, “case di lusso in vendita”, non ha nessuna intenzione di arrestare la sua corsa. A poco meno di 5.228.000 euro in una via del centro troviamo uno “spettacolare appartamento” da 500 metri quadri. Peculiarità? “Successivamente la proprietà è diventata la casa della famiglia Gardini-Ferruzzi”. Le due famiglie in questione, imparentate fra le più potenti d’Italia, sono state protagoniste indiscusse delle scena economica del Paese con le aziende del Gruppo Ferruzzi-Montedison. La dimora è caratterizzata da 11 stanze, di cui 4 camere da letto e altrettanti bagni, con pavimenti in marmo di Carrara. La casa di lusso è stata progettata negli anni ‘40 dall’architetto Giovanni Muzio, fu dimora degli industriali del tessile De Angeli Frua.

E nel Bosco Verticale…..

Nel Bosco Verticale è appena stato messo in vendita un appartamento di 270 metri quadri al ventesimo piano. Le camere da letto sono 3, altrettanti i bagni, le cucine abitabili sono due e sul terrazzo del soggiorno c’è pure la jacuzzi. Il maestoso grattacielo dello studio Boeri non è di certo per tutte le tasche. Il costo? Almeno 4 milioni e 800mila euro. Quando sovviene l’espressione “il lusso è di casa”!