Da Balenciaga a Prada: gli addobbi per un Natale di lusso per gli appassionati di moda. Per chi non vuole decorare la propria casa solo con nastri rossi, campanelle e abete. Se siete anche voi degli amanti della moda, guardate agli addobbi natalizi che hanno inventato per questo Natale 2021.

Decorazioni di lusso: Balenciaga

Gli appassionati di Balenciaga non cercano oltre per le tue palline festive. Il 7 dicembre 2021, la maison francese ha lanciato una gamma di decorazioni artigianali in vetro borosilicato, sotto forma di sfere ornate o sagome tipiche di Balenciaga. Il tutto ricorda molto il piumino, la sneaker “Triple S” e la borsa “Hourglass” della nota casa di moda. Quindi gli appassionati di moda possono letteralmente vestire il loro albero.

Gli addobbi natalizi di Prada

Le audaci decorazioni natalizie della casa di lusso milanese sono immaginate in motivi geometrici caratteristici dell’etichetta. Le palline di Prada incarnano un’estetica monocromatica caratterizzata da questa coppia di design sferici in bianco e nero.

Lusso per Natale? Ecco Annabel x Swarovski

La collaborazione del famoso club privato londinese con Swarovski è eccezionale. La vetrina dell’Annabel è avvolta in una casa di pan di zenzero, completa di finestre rivestite di bastoncini di zucchero. Non contenti il club ha anche lanciato una scintillante collezione di decorazioni di natale in cristallo a forma di stella, con 67 addobbi dorati. Sfaccettature di cristallo di tono. Altri accenti seducenti includono un nastro di velluto rosso e dettagli in metallo color champagne spazzolato.

Selfridges il lusso del Natale

Provi uguale ardore per la moda che per il cibo? Le deliziose decorazioni natalizie di Selfridges sono modellate in un cesto di vimini pieno di prodotti agricoli, traboccante di bottiglie di vino ricoperte di glitter e regali confezionati con nastri e colorati. Una gioia per gli occhi.