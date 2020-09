Monica Bellucci oggi compie 56 anni. L’iconica star internazionale dalla carriera faraonica è una dei massimi punti di riferimento per quanto riguarda la perfezione e la bellezza. Degna erede di attrici straordinarie come Gina Lollobrigida e Sophia Loren, massimo esempio di avvenenza mediterranea del cinema di quel tempo. Monica Bellucci, inoltre, non ha mai ceduto al fascino del ritocchino estetico, mantenendo sempre la propria identità nonostante il tempo passi per tutti inesorabilmente (tranne che per lei a giudicare dalle foto). Nell’ultimo periodo la ritroviamo con un nuovo hair-styling corto; molto più grintoso e di carattere, rispetto ai soliti capelli lunghi a cui eravamo abituati ad ammirarla. Hair cut sbarazzino illumina il suo nuovo look. Monica Bellucci non ha perso niente del suo fascino da diva irraggiungibile, ma ha conquistato leggerezza, con un atteggiamento casual e leggermente rock. Un iconico esempio di raffinatezza, classe ed eleganza. Senza eccedere mai e dando voce alla compostezza.

La carriera faraonica di Monica Bellucci. Oggi l’attrice compie 56 anni

Monica Bellucci è uno dei rari esempi di attrici italiane conosciute anche a livello internazionale. Che sia Cinecittà o Hollywood, l’iconica bellezza italiana è da tutti considerata una celebrità a tutto tondo. La grande bellezza. (per citare l’omonimo film di Sorrentino) festeggia il 30 settembre, 56 anni. Portati da vera e propria diva che si rispetti. L’attrice e modella umbra (agli esordi della sua splendente carriera) da anni è stabile in Francia con le sue due figlie, Deva e Léonie Cassel avute dal suo ex compagno Vincent Cassel. Tra le sue pellicole di maggior spicco e popolarità ricordiamo Spectre ( 007), Malena, Manuale D’Amore 3, L’appartement, Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre, Ricordati di me, The Passion of the Christ, The Matrix Revolutions e nel 2003 The Matrix Reloaded.

Top model divenuta attrice

L’attrice Umbra, come molte sue colleghe, ha esordito come modella. Memorabili le sue cover per Elle fotografate dal maestro Oliviero Toscani, come le altre innumerevoli copertine che l’hanno immortalata in tutti questi anni. Monica Bellucci ha scattato con i migliori fotografi del mondo e per i più prestigiosi magazine internazionali. Impossibile ricordarle tutte dall’infinito numero. La bella Monica, inoltre, è stata musa ispiratrice in occasione di diverse campagne pubblicitarie. Come il sodalizio che dura negli anni con la maison Dolce e Gabbana che l’ha elevata al massimo grado di icona di bellezza. Ricordiamo tra le sue importantissime collaborazioni anche Dior, per la fragranza Hypnotic Poison e Intimissimi.

I segreti beauty della bella Monica Bellucci

Proprio per questo, quali sono i suoi segreti di beltà per rimanere sempre perfetta in qualsiasi occasione? Di lei si sa che cura molto la propria pelle all’interno della beauty routine, ma non si ossessiona per l’età che vede come possibilità e non come ostacolo. «Mi piace l’idea della bellezza come concetto di evoluzione personale. Oggi, poi le donne di 50, 60 e 70 anni sono decisamente in buona forma, punti di riferimento per le più giovani (….) penso che perdere a poco a poco la bellezza biologica della giovinezza ci offra la possibilità di osservare la vita da una prospettiva diversa. Si tratta del privilegio dell’esperienza e della maturità». Inoltre ama praticare Pilates, nuotare o semplicemente fare un bel bagno caldo. In alternativa, le piace dedicarsi del tempo per se stessa andando per esempio a rilassarsi in spa. Trascorrerà così il suo 56esimo compleanno? Per ora non possiamo che augurarle i migliori Auguri!