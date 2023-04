Assicurazione sanitaria viaggio USA: ecco quali vantaggi offre

Se il proprio sogno è quello di visitare gli Stati Uniti d’America, dopo aver preso il biglietto dell’aereo, prenotato l’hotel e organizzato, punto per punto, tutto l’itinerario di viaggio, non bisogna trascurare una cosa, forse la più importante: l’assicurazione sanitaria per viaggi in USA.

Esplorare gli Stati Uniti senza questo tipo di copertura, infatti, non è una buona idea, in quanto lì il sistema sanitario è molto diverso dal nostro. Nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, si sarebbe obbligati a pagare tutte le spese mediche e sanitarie di tasca propria, persino eventuali trasporti e ricoveri ospedalieri. Purtroppo, non si tratterebbe di cifre irrisorie e, oltre a rovinare la vacanza, potrebbero procurare un danno economico rilevante.

Per partire sereno, proteggi il tuo viaggio negli Stati Uniti con un’assicurazione sanitaria che ti tuteli il più possibile e comprenda tutte le coperture più importanti, dalla consulenza medica ai ricoveri.

Che cos’è l’assicurazione sanitaria viaggio USA

La polizza sanitaria viaggio è un tipo di assicurazione che protegge e tutela l’assicurato in caso di incidenti o malattie occorsi durante il viaggio.

Sebbene le caratteristiche della copertura possano variare in base alla formula e alla compagnia assicurativa scelta, in linea generale prevede un’assistenza completa che include la consulenza medica, anche telefonica, la traduzione delle cartelle cliniche, l’organizzazione del rientro in Italia e così via.

Questo tipo di assicurazione, applicabile per qualsiasi viaggio, si rivela indispensabile in particolare nei Paesi, come gli Stati Uniti, in cui non è disponibile un servizio sanitario gratuito.

Vantaggi dell’assicurazione sanitaria viaggio negli USA

L’assicurazione sanitaria USA offre numerosi vantaggi tanto al viaggiatore che ha scelto di organizzare un breve soggiorno quanto a quello che desidera rimanere all’estero per qualche mese.

A seconda dei casi, è possibile scegliere tra diverse formule, pensate per soddisfare i differenti tipi di soggiorno.

La polizza per i viaggi brevi, di durata inferiore ai 15 giorni, include in genere tutte le coperture di base, come l’assistenza medica e il pagamento anticipato delle spese mediche, mentre quella per i soggiorni che superano i 3 mesi arriva a coprire tutti i rischi, compreso l’aiuto ai parenti rimasti in Italia che, in seguito a malattia o incidente della persona partita per gli Stati Uniti, potrebbero trovarsi in difficoltà.

Tra i vantaggi offerti rientrano:

l’assistenza sanitaria disponibile 24 ore su 24

il pagamento immediato di tutte le spese mediche, senza bisogno che l’assicurato anticipi il denaro

la possibilità di stipulare un’assicurazione viaggio con massimale illimitato, dunque in grado di coprire qualsiasi tipo di spesa medica.

A questo si aggiunge il fatto che molte di queste assicurazioni risultano valide anche in caso di epidemie, pandemie e atti terroristici.

L’importanza dell’assicurazione viaggio per gli escursionisti

Se avere una copertura assicurativa di tipo sanitario risulta sempre fondamentale quando si organizza un viaggio negli USA, lo è ancora di più per i viaggiatori sportivi che amano lanciarsi in imprese più o meno pericolose.

Chi decide ad esempio di fare rafting sul fiume Colorado, nell’Arizona settentrionale, o di scalare il Monte Washington nel New Hampshire, dovrà assolutamente sottoscrivere, prima della partenza, un’assicurazione sanitaria viaggio USA di tipo all-inclusive, che copra le spese di soccorso, trasporto, ospedalizzazione e rientro in Italia, il tutto preferibilmente con massimali illimitati.