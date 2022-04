Anello di fidanzamento Jennifer Lopez. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme ma non solo, sembrano più uniti di prima. Infatti, se li avevamo visti dividersi nel 2004 dopo due anni di amore, nel 2021 li abbiamo visti riavvicinarsi ed ora i due sembrano davvero inseparabili. Prima l’annuncio dell’acquisto della loro nuova casa, ed ora è spuntato al dito di lei anche un preziosissimo anello sul quale non ci sono dubbi: il fidanzamento è ufficiale. Vediamo quanto vale il gioiello che JLo ha sfoggiato in pubblico.

JLo e Ben Affleck fanno sul serio

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Così cantava Venditti ed è proprio così che è stato per l’amatissima coppia JLo e Ben Affleck. Anche se c’è da dire che la coppia anche dopo esserci lasciata nel lontano 2004, è sempre rimasta ottimi rapporti. Forse l’amore tra i due non era mai finito, ma resta il fatto che dopo essere finalmente tornati insieme sembrano fare le cose davvero sul serio.

E’ di pochissimi giorni fa infatti la notizia dell’acquisto della loro casa insieme, una villa da ben 50 milioni di dollari. Ma non finisce qui. Qualche giorno fa la cantante è stata paparazzata per le strade di Los Angeles con un particolare che non è passato indifferente ai fotografi: uno strepitoso anello al dito, che dal valore sembrerebbe proprio parlare di fidanzamento ufficiale.

L’anello di fidanzamento di Jennifer Lopez

Dunque JLo ha sfoggiato un incredibile anello al dito letteralmente da capogiro. A colpire è stato anche il colore di questo gioiello. Si tratta infatti di un diamante verde.“Il colore verde è il mio colore fortunato” disse tempo fa la cantante in una newsletter, aggiungendo anche: “Ho capito che ci sono molti momenti nella mia vita in cui sono successe cose incredibili quando indossavo il verde”. Chissà che il suo amato Ben abbia scelto apposta questo particolare colore per fare JLo sua per sempre. Ma oltre al colore di interessante c’è ben altro, ovvero il valore di questo anello.

Quanto costa il diamante verde che JLo porta al dito

Quando le cose si fanno, vanno fatte per bene. Sopratutto da una coppia di star come sono Ben Affleck e Jennifer Lopez. E così, dopo tante coccole in giro per Capri su yacht di lusso, e la nuova villa esclusiva con vista panoramica a Los Angeles, l’anello regalato per ufficializzare il fidanzamento non poteva che essere altrettanto costoso. Parliamo infatti di un diamante verde dal valore che si aggira dai 5 fino a più di 10 milioni di dollari.