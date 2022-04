Jennifer Lopez Ben Affleck casa. Una delle coppie di Hollywood più amate, Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il loro amore ha fatto impazzire letteralmente tutti, ma oltre alla loro travagliata storia c’è ben altro che fa sognare, e sono gli acquisti milionari della coppia. Vediamo quanto hanno appena speso Jennifer Lopez e Ben Affleck per la loro casa con vista panoramica Los Angeles.

JLo e Ben Affleck, un amore da favola

Jennifer Lopez e Ben Affleck ed il loro amore da favola. Già, perché i due avevano messo fine alla loro relazione nel 2004, dopo due anni di amore. Ma poi, quando ormai anche i fan avevano perso le speranze, come un fulmine a ciel sereno nel 2021 è tornata la notizia di un ritorno di fiamma, e siamo tornati a vedere JLo e Affleck di nuovo insieme.

La coppia, sembra ora più unita che mai, e pare avere confermato l’amore che aveva fatto sognare già tutti ormai tanti anni fa. Ma oltre all’affinità tra i due, c’è altro che in realtà non passa inosservato agli occhi di chi li segue e sono gli acquisti e le spese milionarie della coppia. L’ultimo investimento, è quello della nuova casa che i due si sono concessi per viversi il loro amore, con vista panoramica a Los Angeles. La cifra sembra essere alle stelle, ma capiamo di più su questa dimora lussuosa.

Una nuova vita insieme in una casa da sogno

Ebbene Jennifer Lopez e Ben Affleck con l’ultimo acquisto sembrano fare sul serio. Non hanno più dubbi sul loro amore e hanno così deciso di acquistare casa per loro. Beh, forse parlare di casa sembra un po’ riduttivo perché la dimora scelta è una vera e propria villa super lusso, dotata di ogni comfort e sicurezza.

“La Tenuta di Bellagio“, è così che viene chiamata la casa scelta per il loro futuro dalla coppia. In una posizione strategica ed esclusiva, la villa ha una vista panoramica su Los Angeles davvero mozzafiato e si trova proprio nel cuore di Bel Air, in una zona interamente circondata da alberi, isolata e che offre tranquillità e privacy. La dimora, inutile anche dirlo offre qualsiasi tipo di comfort dalla A alla Z. Scopriamo qualcosa di più sulla nuova casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Un’acquisto da ben 50 milioni di dollari

Quando si fanno le cose, vanno fatte bene. E così, se chi le fa se lo può permettere, per una casa può arrivare a spendere fino a 50 milioni di dollari, proprio come hanno fatto Jennifer Lopez e Ben Affleck per la loro nuova casa. Soldi che però, secondo quanto uscito, sembrano essere proprio ben spesi. La villa infatti è di circa 2.000 metri quadrati ed i servizi che offre superano qualsiasi aspettativa.

La casa acquistata dalla coppia comprende ben dieci camere da letto e diciassette bagni. Ma oltre cucine e sale da pranzo, a rendere ancora più esclusiva la dimora è la presenza di un cinema, di una palestra e di una immancabile piscina a sfioro ed una spa. Le dimensioni del giardino invece si aggirano intorno ai 5.000 metri quadrati, costellati da alberi ma non solo. Oltre alla zona relax, c’è anche un campo da golf, per non rischiare mai di annoiarsi e tenersi in forma.