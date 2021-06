Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati fotografati mentre si scambiavano baci appassionati, confermando così settimane di voci febbrili. Secondo i rumor le due star avrebbero infatti riacceso la loro fiamma d’amore, la stessa di quella che ha dominato i media di quasi 20 anni fa.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il bacio c’è ed è bellissimo. Two Bennifer in a pod

Le foto dei paparazzi stampate sul New York Post mostrano Jennifer Lopez e Ben Affleck che si baciano mentre si godono un pasto con i membri della famiglia di lei. La location è l’elegante ristorante di sushi Nobu di Malibu, a ovest di Los Angeles. I rappresentanti di Jennifer Lopez e Ben Affleck Lopez si sono rifiutati di commentare. I “Bennifer”, sono diventati (ancora una volta) la coppia più chiacchierata nel mondo delle celebrità, since primi anni 2000. Ai tempi vi era in ballo un enorme anello di fidanzamento con diamante rosa da 6,1 carati. Il loro matrimonio è stato annullato nel 2003 i due vip si sono lasciati pochi mesi dopo.

La coppia è stata fotografata insieme diverse volte a Los Angels e Miami nelle ultime settimane, dopo che la Lopez e il suo ex fidanzato Alex Rodriguez hanno annullato il loro fidanzamento a metà aprile dopo quattro anni insieme. Le foto di lunedì sono state le prime in cui Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati immortalati in un bacio. Una fonte non identificata sostiene che la Lopez sta pianificando di trasferirsi da Miami a Los Angeles per trascorrere più tempo con Affleck, 48 anni, e sta cercando scuole per i suoi gemelli di 13 anni Max ed Emme. La Lopez ha sposato il cantante latino Marc Anthony, il suo terzo marito, appena cinque mesi dopo la sua rottura nel 2004 con Affleck. Affleck si è sposato anche, e in seguito ha divorziato, con l’attrice Jennifer Garner.