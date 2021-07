Ormai sono alla luce del sole, camminano tra di noi e si lanciano vicendevoli sguardi complici. Dopo gli insistenti rumors su un ritorno di fiamma, ecco la coppia dell’estate 2021: Ben Affleck e Jennifer Lopez. I Bennifer, soprannome proveniente direttamente dai primi 2000, in questi giorni hanno stregato Capri, il mondo è ai loro piedi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in giro a Capri

Hanno passeggiato per le strade dell’Isola Azzurra, fatto shopping e si sono concessi un pranzo in uno dei ristoranti del centro. I Bennifer sono arrivati a Capri a bordo dello yacht di lusso Valerie: l’imbarcazione batte bandiera di Saint Vincent e Grenadine, stato insulare delle Piccole Antille , nei Caraibi e costa 110 milioni di euro.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno iniziato a frequentarsi nel 2002 e si sono fidanzati quell’anno stesso. Tuttavia, hanno rinviato il loro matrimonio al 2003, per poi separarsi nel 2004. Nel maggio di quest’anno, 17 anni dopo la rottura, la coppia è stata fotografata mentre trascorreva del tempo insieme nel Montana. Nei due mesi successivi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, in ristoranti e in palestra, spesso abbracciati.

Il 14 giugno, le foto della coppia che si bacia durante un appuntamento sono state pubblicate da Page Six. Ben Affleck ha sposato l’attrice Jennifer Garner nel 2005. I due hanno avuto tre figli insieme e hanno divorziato nel 2017. Mentre Jennifer Lopez ha sposato il cantante Marc Anthony nel 2004. I due hanno avuto due figli insieme prima di divorziare nel 2014. Di recente è stata fidanzata per due anni con l’ex Yankee Alex Rodriguez.