“Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”. Con queste parole il bellissimo Luciano Punzo ha concluso il suo percorso a Temptation Island 2021.

Luciano Punzo, a Temptation Island ha fatto girare la testa a Manuela (e anche a noi a casa)

Nome: Luciano Punzo

Professione: Modello

Altezza: 188 cm

Età: 26 anni

Data di nascita: 1994

Segno zodiacale: /

Luogo di nascita: San Giorgio a Cremano (Napoli)

Peso: /

Tatuaggi:alcuni sparsi su tutto il corpo

Profilo Instagram ufficiale: @lucianopunzo_

Classe 1994, Luciano Punzo è un modello nato a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Legatissimo alla famiglia, in particolare alla madre, sui social, dedica spesso post alle sue origini. Non sappiamo se nei sogni da bambino di Luciano ci fosse la volontà di diventare un modello, ma il ragazzo napoletano nel 2017 è riuscito a conquistare la fascia di Mister Italia, conquistando così, di diritto, il titolo di uomo più bello del paese. Nel 2019, inoltre, Luciano Punzo ha scelto di prendere parte al reality show di Raidue, Pechino Express, in coppia con l’amico Gennaro Lillio.

Raffaella Mennoia tempo fa è entrata nel merito dei contratti e di quella clausola di riservatezza molto dura da da soprattutto per quanto ne concerne il post programma. “Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma.” – ha dichiarato Raffaella Mennoia – “Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero intraprendere una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”.

Le coppie perdono i contatti con il mondo reale due giorni prima di entrare a Temptation Island e lo riconquistano solo in aeroporto, quando tornano a casa. “Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa. Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman”.