Socio unico al 100% del Gruppo Armani, marchio fondato nel 1975, è re Giorgio Armani, Presidente e Amministratore Delegato. L’azienda di moda e lusso leader del settore a livello globale, vanta 8.900 dipendenti e otto stabilimenti di produzione. La maison disegna, produce, distribuisce e vende, dal produttore al consumatore, articoli di moda e lifestyle di lusso. Si parla di abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo, oltre a essere leader anche nel settore ristorazione e hotellerie.

Giorgio Armani, col suo mega yacht di lusso in acque italiane: location pazzesca

Proprio adesso è arrivato anche Giorgio Armani sulle coste vibonesi. Precisamente nelle acque di Capo Vaticano, luogo in cui è in sosta uno degli yacht più lussuosi ed eleganti al mondo, il M/y Main costruito nei cantieri viareggini di Codecasa, firma molto apprezzata dai vip italiani. Lo yacth è un 65 metri dipinto in verde militare. Gli interni sono stati curati personalmente da Armani nel suo stile essenziale ed elegantissimo e viene utilizzato anche come set fotografico per servizi di moda.

Ma Giorgio Armani ha una vera e proprio passione per gli yacht, tant’è che l’inizio del 2024 vedrà l’alba del progetto del super yacht Giorgio Armani. Così ha annunciato la Maison d’alta moda. Quello che resta da chiedersi è chi sarà il ricchissimo proprietario di questa elegante imbarcazione extra lusso. Si tratta di un’eccellenza tutta italiana, una mastodontica opera, dal design d’avanguardia e dalla tecnologia più futurista di sempre.

Eleganza, lusso e tecnologia, risultato del lavoro e dell’ingegno di una delle aziende leader del settore moda italiano nel mondo, Giorgio Armani, e dell’azienda globale della nautica di lusso, The Italian Sea Group.