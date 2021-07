Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ufficializzato le cose su Instagram pubblicando una foto di loro due che si baciano. Dopo una sfilza di foto che celebrano il 52esimo compleanno di J-Lo avvenuto il 24 luglio.

“5 2… what it do…”, ha scritto Jennifer Lopez su Instagram con quattro foto di un servizio fotografico in bikini su uno yacht nel sud della Francia. Alla fine, appare anche Affleck e i due si stanno baciando appassionatamente. Fan e amici famosi, tra cui Jenna Dewan e Vanessa Hudgens, hanno commentato messaggi di entusiasmo e supporto sul post, tra cui centinaia di emoji di cuori e fuoco.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, 17 anni dopo è ufficiale: la foto che li inchioda l’hanno scelta loro

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno iniziato a frequentarsi nel 2002 e si sono fidanzati quell’anno stesso. Tuttavia, hanno rinviato il loro matrimonio al 2003, per poi separarsi nel 2004. Nel maggio di quest’anno, 17 anni dopo la rottura, la coppia è stata fotografata mentre trascorreva del tempo insieme nel Montana. Nei due mesi successivi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, in ristoranti e in palestra, spesso abbracciati. Il 14 giugno, le foto della coppia che si bacia durante un appuntamento sono state pubblicate da Page Six.

La prima foto della riaccesa storia d’amore della coppia scattata da chiunque non sia paparazzi o stampa è stata pubblicata dall’amica di Lopez, Leah Remini, il 23 luglio. Lei ha aggiunto una foto di loro tre come parte di una presentazione su Instagram che documenta il suo 51° compleanno. Ben Affleck ha sposato l’attrice Jennifer Garner nel 2005. I due hanno avuto tre figli insieme e hanno divorziato nel 2017. Mentre Jennifer Lopez ha sposato il cantante Marc Anthony nel 2004. I due hanno avuto due figli insieme prima di divorziare nel 2014. Di recente è stata fidanzata per due anni con l’ex Yankee Alex Rodriguez.