Jennifer Lopez paparazzata con Ben Affleck mentre trascorrono del tempo insieme a Miami. L’ultima notizia della “nuova” coppia di star arriva poco dopo il loro ricongiungimento durante il loro recente viaggio a Los Angeles.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Le nuove foto scattate domenica mostrano la cantante Jennifer Lopez e l’attore Ben Affleck insieme a Miami. In una foto, la Lopez ha un grande sorriso sul viso mentre Affleck è dietro di lei. I fan con gli occhi esperti hanno notato che Affleck sembra indossare di nuovo lo stesso orologio che ha spesso sfoggiato durante i loro primi anni insieme. L’ultima uscita della coppia arriva poco dopo che si sono ricongiunti durante il loro recente viaggio a Los Angeles. Secondo la fonte di People, mentre si trovava a Los Angeles, il cantante “ha trascorso del tempo con Ben”, aggiungendo: «Sono rimasti in contatto ogni giorno dal loro viaggio nel Montana». «Jennifer sta andando bene», ha aggiunto la fonte. «Sembra molto felice ed entusiasta del suo futuro».

Jennifer e Ben: la loro love story

Affleck e la Lopez sono stati fotografati fuori dalla sua casa di Los Angeles alla fine di aprile dopo la separazione della cantante da Alex Rodriguez. Quindi, sono andati via insieme per un viaggio di un giorno nel Montana, dove sono stati avvistati mentre guidavano insieme l’8 maggio. La Lopez e Affleck sono stati fidanzati nel 2002 e hanno recitato nei film Jersey Girl e Gigli. Hanno posticipato il loro matrimonio del 2003 a data da destinarsi ma nel gennaio del 2004 arriva la notizia della loro separazione. Per quanto riguarda il modo in cui l’ex coppia si è ricollegata, una fonte ha recentemente detto sempre a People che «Ben ha contattato Jennifer come amico».

«Stava fondamentalmente controllandola», ha aggiunto la fonte. «Era single e pensava che potesse essere single anche lei». A marzo, la Lopez e l’allora fidanzato Rodriguez hanno annunciato che stavano lavorando su alcune cose, prima di separarsi ufficialmente ad aprile. A gennaio, Affleck si è separato dall’allora fidanzata Ana de Armas dopo che erano stati legati romanticamente all’inizio del 2020.