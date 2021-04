Colore capelli estate 2021. Jennifer Lopez rulez: biondo lucente è la parola d’ordine

Biondo, biondo e ancora biondo. La parole d’ordine per i capelli estate 2021è sicuramente: biondo lucente. E lo ha inteso super bene la bellissima Jennifer Lopez che al momento sfoggia forse il biondo più chiaro della sua intera vita.

Colore capelli estate 2021: Jennifer Lopez rulez

La più attiva che ci sia su Instagram, Jennifer Lopez, ha condiviso certi scatti tramite i quali è possibile ammirare la sua favolosa chioma nuance biondo miele, calda (as usual), di parecchie gradazioni più leggere e luminose del suo iconico biondo caramello. Naturale come respirare, grazie al suo ultimo hair look, Jennifer Lopez è in pole position per dettare la tendenza colore capelli estate 2021.

“Cosa c’è nella tua lista dei desideri?”. Chi non vorrebbe curiosare all’interno dei desideri irrealizzati della mitica J.Lo (oltre che sui dettami colore capelli estate 2021). “Quando mi fanno questa domanda è sempre rivolta alla carriera e penso: Oh, sì, ci sono tante cose. Diretto. Ma se stai intendendo la lista dei desideri personali, mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia o dall’altra parte del mondo, a Bali. Trovare un’altra vita che sia un po’ più semplice e genuina e dove andare in bici, comprare il pane, metterlo nel mio cestino, andare a casa e spalmarci la marmellata, e poi mangiarlo, dipingere o sederti su una sedia a dondolo da cui si gode di una splendida vista di un ulivo o di una quercia che si possa annusare. Ho fantasie del genere”.