Chi non ha mai sognato di svolgere il proprio smart working e lavorare da remoto su un’isola tropicale? Ebbene sull’isola di Curaçao, al largo del Venezuela, è previsto eccome. Proprio questa meta super esotica, infatti, ha appena messo sul mercato un sistema di visti speciali “Home in Curaçao” proponendo un visto di 6 mesi che si ripromette essere rinnovabile per ulteriori 6.

Curaçao, i visti speciali per chi lavora da remoto: vero paradiso tropicale

Ma a chi è destinata questa offerta pazzesca? Ebbene, agli smart worker e ai remote worker. Ci sono solo quattro condizioni: dimostrare di poter lavorare a distanza, percepire un reddito, il pagamento di una tassa di 294 dollari e il biglietto aereo di ritorno. Vista e considerata la pandemia che ha investito il mondo intero, prima della partenza si è reso inoltre necessario sottoporsi al tampone. Cosa chiedere alla vita più di questo? Fare un salto a Curaçao e poi rimanerci per sempre: fra pezzetti di paradiso e multiculturalità. Un vero e proprio toccasana per l’anima di chi lavora con gli occhi appiccicati allo schermo di un pc. Routine fattasi largo in questo periodo più che mai.

Curaçao si trova in Venezuela ed è nota come la “regina delle Antille olandesi“, super rinomata per le sue spiagge spettacolari circondate da insenature. Per non parlare poi dell’incontaminata barriera corallina. L’isola si presenta come una località in cui sentirsi a casa, in grado di offrire una serie di esperienze davvero di lusso. No, non parliamo di resort a 5 stelle, ma di mare trasparente, sole, sabbia e una comunità internazionale. Una società cosmopolita perfetta per lavorare e per socializzare, accrescere la creatività, servizi ottimi e una speciale atmosfera percepibile solo e soltanto su questa isola splendida, definita come “dushi Curaçao”, la “dolce e carina Curaçao”.