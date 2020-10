Allbirds esiste da diversi anni ormai, la griffe nota per la produzione di “scarpe più comode del mondo” non mostra alcun segno di rallentamento. Fondata nel 2014 dal neozelandese Tim Brown, Allbirds è stata sin dall’inizio caratterizzata da un design semplice e una struttura confortevole. Il marchio ha visto per la prima volta il successo come punto fermo della Silicon Valley, il che ha senso poiché la startup ha sede a San Francisco. Ma le sneakers hanno rapidamente guadagnato popolarità con star da 110L. Celeb del calibro di Jessica Alba, icone della moda come Sarah Jessica Parker e persino ambientalisti come Leonardo DiCaprio.

Ad oggi le Allbirds le indossano proprio tutti, dagli studenti universitari ai genitori impegnati, dai ballerini agli infermieri ed altre figure professionali che lavorano costantemente in piedi. Queste famose calzature non costano poco: la maggior parte dei modelli parte da $ 95. E il marchio Allbirds si sente sicuro di garantire diverse prestazioni: sulla qualità, il comfort e il livello di manutenzione. La suola di una scarpa Allbirds è realizzata con una schiuma brevettata a bassa densità che contribuisce alla sensazione di estrema leggerezza della calzatura, la sua prima caratteristica.

Le solette sono realizzate con un tessuto brevettato di lana merino che conferisce ad Allbirds la sua peculiare sensazione di “camminare su una nuvola”. Il tessuto di lana è classificato sia come traspirante che come minimizzatore di odori. Queste sneakers sono così morbide chepossono essere indossate senza calze. Il modello Wool Runner, in particolare, è morbidissimo e si avverte sul piede quasi come se ad avvolgerlo fosse una pantofola. Sono un gioco da ragazzi da infilare e togliere, rendendole la loro scarpa di punta comoda per tutto, dal fare commissioni all’andare ad un allenamento come lo yoga o il nuoto.

Si possono lavare in lavatrice? Ebbene, sì. Lavare le tue Allbirds è un ottimo modo per prevenire odori o macchie, soprattutto se le indossi molto e in ambienti in cui i tuoi piedi sono esposti a pozzanghere, sporco o altri elementi indesiderati. Allbirds consiglia di rimuovere i lacci e le solette dalle scarpe, quindi lavarli in acqua fredda con un detergente delicato. Tuttavia, c’è un avvertimento quando si tratta di Wool Runners. Più lavi le scarpe, più velocemente il materiale inizia a sembrare consumato. Che dire, noi le info ve le abbiamo fornite tutte, che aspettate?