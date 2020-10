Kate Middleton è la regina indiscussa degli abiti tailleur midi monocromatici e, perché no, floreali. In questi giorni è stata artefice di un cambio outfit lampo. La Duchessa di Cambridge si è cambiata al volo, togliendo con un tocco il suo cappotto cremisi di Alexander McQueen e facendo così comparire un abito blu super chic. L’occasione? Farsi riprendere con Kate Garraway per i Pride of Britain Awards a Londra.

Kate Middleton e il Principe William come gemelli. Outfit abbinati: a chi sta meglio?

Il Duca e la Duchessa di Cambridge avevano precedentemente partecipato al lancio di uno dei 112 siti espositivi della comunità Hold Still alla stazione di Waterloo. Il concorso fotografico, lanciato dalla Duchessa a maggio, ha invitato persone di tutte le età provenienti da tutto il Regno Unito. I partecipanti erano tenuti a presentare una fotografia scattata durante il lockdown. Kate, 39 anni, e William, 38, hanno continuato a recarsi al St. Bartholomew’s Hospital per parlare con i lavoratori in prima linea tra cui Joyce Duah, un farmacista specializzato in oncologia presso l’ospedale. Kate e William erano stati intervistati per i Pride of Britain Awards alla fine di questo mese. All’inizio della giornata Kate ha indossato un semplice abito monocromatico sotto il suo cappotto scarlatto, abbinando un’elegante T-shirt bianca ad una gonna plissettata nera midi, obv, e un paio di tacchi neri. Ciliegina sulla torta una piccola borsa in pelle nera firmata Grace Han, con un prezzo che si aggira attorno ai £ 1.595.

Nel rapido cambio di abbigliamento per l’ultimo evento, Kate ha sfoggiato un vibrante tailleur blu, composto da pantaloni larghi e un blazer asimmetrico indossato sopra una camicia blu scuro. Mentre William ha mantenuto il completo blu che aveva indossato per tutto il giorno. Potrebbe essere che sia William che Kate abbiano scelto di indossare l’abbinamento blu per mostrare il loro sostegno e rendere omaggio al NHS. C’è da dire però che nessuno dei due ha indossato la mascherina l’incontro con la signora Garraway. Kate Middleton ha aggiunto un tocco di glamour con una coppia di orecchini a cerchio e un make-up sobrio (non sia mai): rossetto rosa smokey eye scuro.

Raul Bova visibilmente dimagrito sul red carpet della festa del cinema di Roma: “Ero ingrassato 20 kg”