Adidas e Prada presentano Re-Nylon: una collaborazione spettacolare tra due brand iconici.

Unendo i codici dei suoi marchi, Adidas e Prada presentano l’ultima parte di una collaborazione senza precedenti: Re-Nylon. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Adidas X Prada: Re-Nylon

Sostenendo un lusso più sostenibile, Adidas e Prada annunciano la terza parte della loro collaborazione: Re-Nylon. Trovando il punto di sinergia tra l’artigianato caratteristico di Prada e l’eredità sportiva di Adidas, sono emersi nuovi pezzi uniti da un reciproco impegno per la sostenibilità.

Il comunicato stampa annuncia una straordinaria novità: «la spinta pubblicitaria digitale dei marchi includerà l’opportunità per i fan di partecipare al metaverso con adidas e Prada attraverso la co-creazione open-source». La collezione verrà lanciata a livello globale il 13 gennaio, disponibile per l’acquisto di persona nelle boutique Prada e online tramite i siti Web di Prada e Adidas, ma potresti prima individuarla in un’altra dimensione.

La collezione

In una celebrazione dei capi e degli accessori iconici che rappresentano il DNA dei due marchi,. Viene presentata una reinterpretazione dei codici con una visione artistica condivisa, realizzata dagli artigiani Prada in Italia. Tute, giacche, top, scarpe da tennis, cappelli e borse da pescatore sfoggiano silhouette pulite e affilate, mettendo in risalto il caratteristico tessuto Prada Re-Nylon. D’altra parte, la collaborazione porta alla ribalta una versione reinventata dell’iconica Adidas Original Forum con l’aggiunta di accessori rimovibili dalla mini borsa di Prada.

Dopo una serie di attivazioni teaser, questa versione di gennaio segna il capitolo finale del progetto, che sarà accompagnato dal rilascio di un artwork NFT di Zach Lieberman. Confondendo le linee del settore, questa collaborazione riesce a elevare l’abbigliamento sportivo a lusso e a trasportare il lusso al massimo del comfort.

La collezione sarà disponibile solo dal 13 gennaio, però sul sito di Prada è già attivata la prevendita. Se non vuoi farti scappare nessun pezzo della iconica collaborazione conviene pre ordinare.