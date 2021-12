Il rinomato brand italiano e una delle case di moda più importanti al mondo è senza dubbio Versace. Ogni anno sempre più celebrità decidono di indossare capi iconici. Infatti ecco una carrellata di look sul red carpet 2021 postata proprio da Donatella.

È stata la stessa Donatella Versace a condividere una post in cui vantava alcune modelle o importanti star che hanno avuto il piacere di indossare capi del noto marchio italiano. Tra la lista troviamo attrici, cantanti e modelle di fama internazionale. La cosa migliore è che Donatella, non si è lesinata nel mettere solo foto di celebrità di una sola età. Ma infatti troviamo varie star così il pubblico potrà identificarsi in diversi momenti della propria vita.

Versace sul Red Carpet

Una di loro è Angelina Jolie, che compare appunto sulla copertina del post, indossando un bellissimo abito argentato senza spalline con arricciatura al fianco. L’attrice e cantante Zendaya è stata colei che è apparsa dopo l’ex moglie di Brad Pitt. Indossava un etereo vestito viola a pannelli con due enormi spacchi laterali.

Dua Lipa è stata per Versace in questo 2021 una vera musa. infatti dopo aver partecipato come apripista alla sfilata di Milano ha deciso di portare il marchio italiano anche su vari Red carpet. In questa occasione indossa un abito composto da molte pietre lucide e strisce che attraversano il suo busto e che davanti formavano una bellissima farfalla iridescente.

I Red Carpet del 2021

L’attrice Ashley Park ha indossato un lungo abito verde con una specie di drappeggio 3D proprio sui fianchi.

Chi non poteva essere assente da questa lista era Lady Gaga in un impressionante vestito rosso, questa non è la prima volta che la vediamo indossare un bellissimo abito rosso tipo corsetto di Versace.

Anche Winnie Harlow fa parte della lista delle star che hanno indossato Versace almeno una volta in questo 2021. Eccola con un abito nero attillato a maniche lunghe, che sembrava piuttosto una giacca lunga e aderente.

Non poteva mancare anche la celebrità di Internet Addison Rae, che grazie alle sue curve ci ha mostrato che una ragazza curvy può indossare anche un modello della maison italiana, quello che indossava era un abito nero che nella parte superiore abbiamo visto un tono iridescente di una sola manica.

Il rapper Lil Nas X ha messo in risalto la sua pelle con un abito color lavanda che metteva in mostra la sua spalla. Jessica Chastain ha messo in risalto i suoi bellissimi capelli rossi proprio con un bellissimo vestito senza spalline in rosso anche con dettagli beige.