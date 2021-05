A.A.A Abito da sposa cercarsi: ecco le prossime tendenze nel Bridal Wear

A.A.A Abito da sposa cercarsi. No, non è l’ultimo programma di Real Time ma è quello che le future spose d’Italia stanno googlando nelle ultime ore. Finalmente il governo ha dato il via alle cerimonie allora è giunta l’ora di trovare il tuo perfect dress. Abbiamo esplorato le passerelle della settimana della moda nuziale per trovare le tendenze che devi conoscere.

Abiti corti

Questi look sono corti ma di grande personalità. Che tu stia pianificando una cerimonia informale o semplicemente cercando una buona scusa per sfoggiare un paio di scarpe assassine, questa tendenza dell’abito da sposa 2022 è per te. Il tuo cuore ha deciso di indossare un abito lungo per la tua cerimonia? Un abito corto è perfetto anche per tutti gli altri eventi legati al matrimonio come il ricevimento, la cena di prova o l’addio al nubilato.

Il gran ritorno ai matrimoni rende un momento perfetto per concedersi un abito massimalista. E non c’è niente di più massimalista di questo dettaglio extra frizzante e impenitente. Una gonna arruffata aggiunge dimensione a una silhouette a sirena, mentre una gonna ampia di balze schiumose a cascata è in parti uguali stravagante e alla moda. Non in molto volume? Considera una silhouette aerodinamica con dettagli inaspettati volant.

Abito da sposa 2022: Piume

Le piume sono un altro abbellimento esagerato che i designer adorano in questa stagione. Non importa come interpreti questa tendenza dell’abito da sposa, che ti piacciano i ciuffi eterei, a malapena lì o il piumaggio serio, questo splendido dettaglio porta tanto glamour.

Scollo a barchetta

Se c’è mai un momento per esprimere il tuo romanticismo interiore, è il giorno del tuo matrimonio e le maniche a spalle scoperte sono incentrate sul romanticismo. La scollatura versatile lusinga il decollete e può essere adattata a qualsiasi silhouette, da un abito a sirena aderente a un grande abito da ballo. Può anche funzionare con qualsiasi tessuto, il che significa che puoi indossare questo design indipendentemente dallo stile del tuo matrimonio.

Pantaloni

Queste alternative di vestiti eleganti sono comode, lusinghiere e totalmente del momento. Bonus: è praticamente impossibile indossare uno di questi ensemble su misura e non sentirsi una dura. Per le tendenze da sposa del 2022, perline allover, top corti e vestibilità oversize hanno conferito al classico tailleur pantalone e tuta da sposa un’atmosfera divertente e funky.

Abito da sposa 2022: Scollo quadrato

Sei un fan di Bridgerton? Allora prendi nota. Questa scollatura più geometrica lusinga le clavicole e le spalle ed è un vero ritorno al passato. Popolare nel Rinascimento, le scollature squadrate da allora hanno fatto un grande ritorno. La parte migliore? Questa tendenza dell’abito da sposa del 2022 funziona anche per quasi tutti gli stili di matrimonio: scegli il classico con il raso pesante, il romantico con il pizzo floreale o il boho con il crepe.

Spacco

Gli spacchi alti hanno portato il sex appeal alla Bridal Fashion Week. Se stai cercando di mostrare un po ‘di pelle, questa è la tendenza dell’abito da sposa 2022 per te. Scegli una femme fatale completa con una silhouette sinuosa che mostra molte gambe o opta per un abito da ballo formale con uno spacco alto sulla coscia.

Sottoveste

Resa famosa da icone di stile come Kate Moss e Caroline Bessette-Kennedy negli anni ’90, questa silhouette slinky sta vivendo una rinascita della moda nuziale. Il raso funziona per le nozze più formali, mentre uno stile arioso con spalline sottili è fatto per un matrimonio più tranquillo. Per un approccio più modesto a questa tendenza intrinsecamente sensuale, aggiungi un pezzo di transizione come un top velato o una mantella di pizzo per una copertura extra.