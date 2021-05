Ariana Grande sposa in gran segreto Dalton Gomez in una cerimonia di matrimonio “Tiny and Intimate”. «Si, si sono sposati», conferma esclusivamente a PEOPLE il portavoce della cantante. Ecco dove hanno celebrato il matrimonio i due giovani coniugi e qualche scoop sulla loro relazione.

Ariana Grande e Dalton Gomez si sono sposati

«Si sono sposati», conferma esclusivamente a PEOPLE il portavoce di Ariana Grande. «Era minuscolo e intimo – meno di 20 persone. La stanza era così felice e piena di amore. La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici». TMZ è stata la prima a riferire che la cerimonia è avvenuta a casa della coppia a Montecito, in California. «Sia Ari che Dalton adorano Montecito. Passano molto tempo lì», dice una fonte a PEOPLE. «Sembra naturale che si sposino nella bella e storica casa di Ari».

Ariana Grande, 27 anni, ha annunciato il suo fidanzamento con Gomez, un agente immobiliare di 25 anni, a dicembre, quando ha pubblicato una foto del suo anello insieme alla didascalia “Per sempre e poi ancora”. Hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2020 e hanno trascorso insieme il periodo del lockdown nella sua casa di Los Angeles.

Ariana Grande e la relazione con Gomez

«Non potrebbero essere più felici, sono così eccitati. Questo è un momento felice per loro, entrambi i genitori sono entusiasti», ha detto una fonte in quel momento. Ariana Grande ha condiviso una raccolta di foto personali con Gomez all’inizio di aprile. “Il mio cuore, la mia persona !!! grazie mille per essere te”, ha sottotitolato gli scatti romantici. Il dolce tributo è arrivato circa un mese dopo che la coppia è stata avvistata in una rara serata a Los Angeles. La pop star e Gomez spesso tengono la loro relazione fuori dai riflettori. «Gli piace mantenere privata la sua relazione con Ari», aveva detto in precedenza una fonte alla rivista PEOPLE. Hanno ufficializzato la loro relazione per la prima volta quando sono apparsi nel video musicale della canzone di Ariana con Justin Bieber, “Stuck with U” a maggio, seguita da una serie di foto a giugno su Instagram. Anche la sua famiglia è molto felice del loro fidanzamento. «La famiglia di Ari è molto felice. Tutti amano Dalton. È fantastico per Ari», ha detto l’insider all’epoca. «Questa fase della sua vita è stata molto tranquilla e senza eventi in senso positivo. Sono molto felici che stia per sposare Dalton».