Abiti da sposa Disney: arriva la collezione ispirata alle principesse

“Pensa, credi, sogna e osa.” Walt Disney

Tutti sogniamo un matrimonio da favola, ed ecco che Allure Bridals ci aiuta a realizzarlo grazie alla collezione ispirata alle principesse del mondo Disney. Ariel (La Sirenetta), Belle (La Bella e La Bestia) e Tiana (La Principessa e Il Ranocchio) sono le prime principesse che indossano gli abiti creati dal brand.

Favoloso

“Tutti i nostri sogni possono realizzarsi se abbiamo il coraggio di inseguirli.” Walt Disney

Proprio il giorno di San Valentino, la Allure Bridals ha dichiarato che la nuova collezione di abiti da sposa, sarà lanciata ad aprile. I vestiti creati in collaborazione con la Disney cattureranno totalmente lo stile e lo spirito delle principesse. Per adesso il marchio ha annunciato i primi sedici abiti da sposa.

“Il nostro team di professionisti ha lavorato senza sosta per la creazione di questa nuova collezione. Tutti gli abiti da sposa si ispirano a questi personaggi senza tempo e presentano complessi dettagli. Siamo onorati di lavorare con la Disney e siamo pronti a veder emergere il romanticismo dei vestiti”. Kelly Crum

Dove trovarli

Sette dei sedici design saranno presenti nello store newyorchese Kleinfeld Bridals e di quello di base a Toronto, la fascia di prezzo può oscillare dai 3.500 ai 10.000 dollari per abito. L’intera collezione (oltre alle esclusive) sarà comunque disponibile in entrambi negozi, mentre è possibile trovare il resto dei design in altri store selezionati degli Stati Uniti e i prezzi possono variare tra i 1.200 e 2.500 dollari.