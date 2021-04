Abiti da sposa 2022. Se sei una sposa del 2022, ci sono buone probabilità che tu sia stata anche una sposa del 2021 ad un certo punto, ma che alla fine hai deciso di posticipare il tuo matrimonio a causa della pandemia. Anche se ciò può essere frustrante, il tempo prolungato che ora hai per pianificare il tuo giorno speciale ti consente anche di riconsiderare il tuo approccio alla scelta del vestito. O forse ti sei fidanzato durante la quarantena e il tuo matrimonio è la luce in fondo al tunnel…

Un’avventura a cui non vedi l’ora di avvicinarti con ottimismo – in un abito straordinario che esplode di balze e che rappresenta tutto lo stile che hai mantenuto.

I designer hanno pianificato di conseguenza, lanciando lentamente collezioni a tutto tondo che parlano a ogni tipo di personalità e destinazione del matrimonio. Forse la sposa del municipio sceglierà un numero da tè da Halfpenny London o Anne Barge. La sposa giocosa può innamorarsi delle applicazioni margherite e girasole di Markarian o Viktor & Rolf. La donna che sa esattamente quale silhouette le piace può essere attratta da maniche ad aletta, qualcosa senza schienale o corsetteria. E il nuovo bohémien potrebbe scegliere un look rilassato, ispirato al boudoir, o qualcosa di più intricato con un mantello e una corona floreale. Avanti, esplora tutte le tendenze della moda di spicco delle collezioni da sposa 2022.

Abiti da sposa 2022: la primavera porta in dono 4 trend di stagione

Backless

Non importa quanto tessuto hai raccolto sul davanti – o se hai scelto un miniabito o un abito lungo per il tuo giorno speciale – piuttosto lo scollo inaspettato che rivela la tua schiena nuda da dietro. Per coloro che preferiscono scollature e maniche alte, pensa a questo come al tuo modo sottile di incorporare il sex appeal.

Maniche ad aletta

Fluttuanti, aderenti o pouf, le maniche corte sono per la sposa che sa come esaltare la sua figura e ha storicamente indossato già abiti con silhouette simili. Le maniche ad aletta forniscono un aspetto molto particolare e conferiscono una sorta di super potere femminile. Per la sposa che sa quello che vuole.

Mantelline

Le mantelline forniscono tessuto più per aggiungere dimensione al tuo look e potenzialmente fornire calore aggiungendo un atteggiamento da principessa. Indipendentemente dal fatto che la mantella sia cucita sul tuo vestito o staccabile, pensa all’opzione come un altro modo per far risaltare il tuo abito da sposa o per sentirti diverso.

Corsetti

La corsetteria è un altro stile particolare di una certa estetica e non lontano dagli abiti ispirati a Bridgerton (oltre ad essere trend abiti da sposa 2022). Molti designer di spose li stanno incorporando in abiti da sposa con uno scollo a V sul petto o una scollatura a cuore con piping ben definito.