L’emergenza Coronavirus è stata proclamata pandemia. Eppure l’Italia resta uno dei paesi più colpiti dal contagio, almeno fino adesso. Tantissime star americane hanno pubblicato post a favore del nostro paese, promuovendo le donazioni per i nostri ospedali. Anche l’emirato di Dubai ci tiene a far sapere il suo sostegno. Qualche giorno fa il Burj Khalifa, il celebre grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,80 metri e simbolo degli Emirati Arabi Uniti, si è illuminato con i colori della bandiera italiana.

Finita l’emergenza Coronavirus, in Cina è boom di divorzi

Dubai omaggia l’Italia, sul Burj Khalifa si legge: «Siamo con voi»

Sul grattacielo più alto del mondo si alternano i colori della bandiera bianca al messaggio: «Siamo con voi» scritto nero su bianco. Un bellissimo gesto da parte degli Emirati Arabi che ci fa sentire ancora più coraggiosi. Dubai ci tiene a far sapere che in questa lotta contro il Coronavirus non siamo soli! L’ambasciatore italiano negli Emirati, Nicola Lener ha dichiarato: «Insieme a tutti gli italiani che vivono e lavorano qui, sono grato al governo degli Emirati Arabi Uniti per questo gesto di vicinanza ed affetto nei confronti del nostro Paese. Italia ed Emirati Arabi sono più uniti che mai nel rafforzare la loro collaborazione reciproca e condividere tutte le risorse possibili per fare fronte a questa sfida di portata globale ».

Coronavirus, la regina Elisabetta e il marito Filippo fuggono da Londra: «Troppa gente»

Influencer italiani condividono le bellissime immagini

Tantissimi influencer e persone dello spettacolo hanno condiviso le bellissime immagini del grattacielo illuminato. Anche se si tratta di “solo una scritta” in questo momento difficile può significare tanto. Anche Elisabetta Franchi posta l’immagine scrivendo: «L’emozione arriva da lontano, sarebbe stato bello averlo visto nei paesi a noi vicini». La foto del grattacielo illuminato di bianco e nero è stata condivisa via stories anche dall’ex tronista e Dj Andrea Damante. Un gesto di solidarietà bellissimo che ha commosso tutta l’Italia. Basta poco per farci sentire uniti, anche un “semplice” gesto come questo riesce a farci sentire più forti