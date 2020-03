L’emergenza Coronavirus in Cina è appena rientrata. Abbiamo visto poche ore fa, gli infermieri di Wuhan esibirsi in un video in cui si toglievano le mascherine. Infatti l’ultimo paziente infetto è stato dimesso dall’ospedale. Tra le tante difficoltà create dal contagio c’è stata anche la convivenza forzata. Tutti chiusi tra le quattro mura domestiche, per tanti giorni, 24 ore su 24. Tutto ciò ha scombussolato tante famiglie cinesi immerse nella loro routine che faceva funzionare la coppia. Torna il sereno in Cina, ma non nelle case dei cinesi! Si registra un boom di divorzi.

Finita l’emergenza Coronavirus in Cina: è boom di divorzi!

C’è chi dice che fra nove mesi ci sarà un aumento esponenziali di nascite! In tutto questo tempo rinchiusi in casa, qualcosa di divertente si deve pur fare! In Cina, per la maggior parte delle famiglie non è stato cosi. Forse la loro nomea di essere “sentimentalmente freddi” ha preso il sopravvento. Anzi, ha avuto l’effetto esattamente opposto, non si sono più sopportati. Il Global Times ha stimato che dopo la riapertura di tutti gli uffici, le richieste di divorzio si sono impennate in più di un distretto. La condivisione forzata della quotidianità ha chiaramente messo in crisi molte coppie, senza contare poi la situazione molto stressante.

In Cina aumentano i divorzi, chissà cosa succederà in Italia…

In realtà in Cina il trend dei divorzi era già in grande aumento. Un fenomeno che in molti vedono come fattore positivo, grazie alle nascenti associazioni femministe per promuovere i diritti delle donne, prima inesistenti. Nel 2018 un caso attirò l’attenzione mediatica, un giudice negò la richiesta di divorzio dal marito violento da parte di una donna, affermando che il matrimonio era un “valore tradizionale”. La domanda che viene spontanea è: succederà la stessa cosa in Italia? Di certo noi siamo il popolo riconosciuto nel mondo per essere “passionali”. Ci auguriamo che l’incremento di divorzi in Cina non si ripeta anche da noi anzi, come già predetto, un aumento esponenziale di nascite!