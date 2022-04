Consigli per avere la pancia piatta. La sostanza in una donna è sempre bella, ma ci può essere chi, con qualche chiletto in più o un po’ di gonfiore proprio non si vede bene. Tra la moda a vita bassa che è tornata in questa primavera 2022 e l’estate ormai alle porte, è bene cercare di capire se ci sentiamo bene con noi stesse. Questo per viverci serenamente la bella stagione e andare al mare senza alcun tipo di problema. Dunque per chi desidera quindi togliere un po’ di gonfiore ecco 5 consigli utili per avere la pancia piatta.

Come eliminare il gonfiore della pancia

Cercare di avere la pancia piatta in vista dell’estate non deve essere una prerogativa, ma solo un desiderio di chi non si vede bene e non è a proprio agio con un po’ di gonfiore o qualche chilo in più. I corpi sono tutti belli, ma è chiaro che se si può e sopratutto si vuole migliorare, perché non farlo? Per chi lo desidera, vediamo quindi 5 consigli utili per avere la pancia piatta.

Bere tanta acqua

Banale sentito e risentito, ma è proprio la verità. Bere molta acqua è la regola numero uno, oltre che essere un abitudine che bisognerebbe prendere sul serio nella vita di tutti i giorni e non solo per raggiungere alcuni risultati. Il corpo è bene che sia sempre idratato ed inoltre bere tanto aiuto ad eliminare le tossine e mantiene in continuo movimento l’intestino. Entrambi elementi che aiutano ad avere la pancia piatta ed il ventre che hai sempre desiderato.

Fare più spuntini durante la giornata

Per chi desidera avere una pancia piatta, va assolutamente eliminata l’abitudine dei soli tre grandi pasti giornalieri e lasciare buchi di qualche ora senza ingerire nulla. Non mangiare nulla tra pranzo e cena, oltre che portarti ad una fame maggiore, riduce anche il lavoro del metabolismo. Per far si che il tuo metabolismo acceleri, è bene tenerlo “allenato” e non lasciarlo riposare, per avere la pancia piatta che tanto desideri.

Consigli per avere la pancia piatta: fare alcuni esercizi

Così come nelle diete, si sa che l’alimentazione non fa miracoli e bisogna sempre associare un buona dieta con l’esercizio fisico. Buona notizia per chi è un po’ di indole pigra: nulla di troppo faticoso. Per ottenere una pancia piatta non si deve fare chissà poi che cosa, gli esercizi sono semplici ma efficaci. E’ possibile fare sessioni di 15-30 minuti di esercizi dedicati a rassodare il muscolo e quindi gli addominali uniti però alla parte cardio, come ad esempio il salto della corda. Bruciare calorie e rassodare è fondamentale per ottenere un ventre piatto.

Eliminare quanto più possibile zuccheri e alcool

Anche questo sembra scontato, ma non lo è. Eliminare gli zuccheri superflui ha benefici incredibili sul corpo, stesso discorso evitando l’assunzione di alcool. L’alcool infatti rilascia nel corpo estrogeni che tendono a mantenere il peso e quindi non favoriscono il dimagrimento. Eliminare patatine, troppi dolci, insomma schifezze varie e sostituirle con verdure che riempiono, è un abitudine che andrebbe presa a priori per chi ci tiene ad uno stile di vita sano e non solo per chi vorrebbe la pancia piatta.

Per avere la pancia piatta non mangiare prima di andare a dormire

Il metabolismo che funziona bene è dunque fondamentale per bruciare e non avere il gonfiore addominale. Ebbene, il metabolismo quando ci si corica per andare a dormire rallenta e quindi impiega molto più tempo per digerire e si potrebbe avere una digestione sbagliata. Inoltre di notte, non si è attivi e questo potrebbe avere come conseguenza quella di immagazzinare il cibo sotto forma di grasso piuttosto che trasformalo in energia. Ideale sarebbe quindi mangiare due o tre ore prima di andare a dormire.