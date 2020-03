Che Meghan Markle ed Harry abbiano dato il via ad una serie di “infrazioni” mai consentite prima? Forse il Principe William e Kate Middleton stanno seguendo le orme dei Sussex, ed hanno deciso di sciogliere quella rigidità imposta dai protocolli reali. William e Kate sono appena rientrati da breve tour irlandese e nonostante non siano ancora apparsi in pubblico, si continua a parlare di loro. Questa volta però al centro dell’attenzione non c’è un nuovo abito sfoggiato da Kate, o il fantastico nuovo taglio di capelli. A far discutere è stato un atteggiamento sconosciuto della coppia, un abbraccio in pubblico!

Appena rientrati dal tour in Irlanda, non si fa altro che parlare di loro! A far notizia questa volta è uno strano e dolce comportamento che non avevamo mai visto prima e decisamente insolito per la coppia. Durante il viaggio in Irlanda, Kate e William si sono lasciati andare ad una serie di dolcissime foto che li ritraggono mentre si scambiano abbracci e baci in pubblico. Cosa normalissima per una coppia comune, non per i reali. Il protocollo infatti prevede che siano assolutamente vietati gesti affettuosi in pubblico, anche solo un abbraccio.

Secondo il protocollo reale è vitato mostrare atteggiamenti affettuosi in pubblico, per i reali ed i loro rappresentanti. William e Kate invece pubblicano sui social un tenero abbraccio! Cosa ci vogliono dimostrare? C’è chi dice che sia una mossa tattica per mettere a tacere le malelingue che li vedevano in crisi. I tabloid inglesi insinuano che sia un trucco per mascherare ciò che qualche mese fa scandalizzò la Gran Bretagna: il presunto divorzio! A noi sembra semplicemente una leggerezza, la coppia ha camminato a lungo a braccetto per le strade irlandesi. Quello che si nota è che sono molto innamorati e complici. Forse in tutta quella felicità, si sono scordati di dover attenersi ad una regola cosi rigida e formale!