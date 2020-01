We are HIDE &JACK: la moda Made in Italy trionfa ancora

“Lo strano caso di Dr. jekyll & Mr. Hide”

Nel linguaggio comune, tutti conoscono, in generale; la tanto amata storia dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson, e dell’affascinante dualismo che ne consegue. In breve, tratta la storia di un avvocato londinese, Gabriel John Utterson, che investiga i singolari episodi tra il suo vecchio amico, il dottor Jekyll, e il malvagio Mister Hyde. L’impatto della storia è stato universale, facendo entrare la definizione Jekyll e Hyde nel linguaggio comune a significare una persona con due distinte personalità, una buona e l’altra malvagia; o la natura normalmente buona ma talvolta totalmente imprevedibile di un individuo; in senso psicologico, è diventata la metafora dell’ambivalenza del comportamento umano, e anche del dilemma di una mente scissa tra l’Io e le sue pulsioni irrazionali.

Questa storia ha avuto un successo universale, e come ho citato sopra, rappresenta una vera e propria colonna portante del linguaggio comune. Ebbene, questo romanzo, oltre ad essere un racconto tuttora molto affascinante; potrebbe diventare anche fonte di ispirazione per creare, uno di quelli; che sarebbero diventati uno dei brand di sneakers ( ma anche di abbigliamento) più famosi a livello planetario. E così è stato. Il “Made in Italy” nella moda, come ci ha ampiamente dimostrato HIDE & JACK , trionfa ancora una volta.

Un successo firmato “HIDE & JACK”

Uno stile unico, originale, creativo; dettato dalla perfezione in ogni singolo particolare, che non viene assolutamente tralasciato. “HIDE & JACK “, oltre a rappresentare un dualismo, in quanto le sneakers, attraverso l’applicazione di una speciale copertura rimovibile a scelta, cambiano colore (così da risultare estremamente versatili), si distinguono anche per un orientamento stilistico singolare, dettato dall’ampia gamma di colori vivaci che lo caratterizza e lo rende diverso da qualsiasi altro brand. Tutto, infatti, è iniziato come un’ispirazione:“per creare una scarpa che potrebbe trasformare il suo aspetto attraverso l’applicazione sulla sua parte superiore di una varietà di coperture rimovibili”. Come accade, proprio all’interno dell’omonimo romanzo di Stevenson. Questa è la tendenza firmata “HIDE & JACK “. Un connubio perfetto di arte e idee stilistiche, ad oggi, riconoscibile in tutto il mondo. Fondato nel 2014 dai due fratelli Alberto ( che si occupa in prima persona del design e dell’aspetto creativo) e Nicola Franceschi.

La concezione di dualismo

HIDE & JACK è una reinterpretazione contemporanea e giocosa del concetto di dualismo per sottolineare come ogni stile di vestire può nascondere una doppia personalità. Sneakers dalle linee minimali, mostrano il loro lato più forte attraverso il mix colorato di suole e tomaie.

L’azienda, con sede e laboratori nel famoso distretto calzaturiere della Riviera del Brenta, ha affidato la propria produzione ad artigiani esperti e assicura una lavorazione di stile esclusivamente “Made in Italy”, sinonimo indiscusso di alta qualità in tutto il mondo. La riviera del Brenta, caratterizzata dai suoi splendidi giardini e ville, è da sempre, una delle località di villeggiatura più ambite. Scelta, soprattutto dai ricchi patrizi veneziani del 600′, per farsi costruire le scarpe. Grazie a quest’ultimi e alla già nota eleganza e stile del luogo, fecero diventare la Riviera del Brenta l’eccellenza delle calzature di lusso in tutto il pianeta.

Qualità, precisione, raffinatezza, attenzione e cura nel processo produttivo frutto del carattere artigianale della maggior parte delle aziende che hanno realizzato grandi marchi e che hanno scelto le fabbriche di scarpe del fiume Brenta per la produzione di calzature delle più esclusive marche.

La nascita di “HIDE & JACK” e del modello “0”

Oggi “HIDE & JACK ” è una realtà consolidata in tutto il mondo, ma come ha avuto origine? Qual’è stato il suo primo modello realizzato? Ebbene, la prima collezione HIDE & JACK, è nata grazie il modello “0”, che consiste in una singola linea, due colori, due suole e 52 copertine a 208 combinazioni. Rappresenta ancora oggi il principale punto di riferimento e funge da standard rispetto al quale l’azienda pondera le sue azioni e decisioni. Crea valore e fa, tuttora, la differenza. Oggi, sono in molti ( compresi personaggi celebri) che indossano il brand HIDE & JACK: cantanti, top model, personaggi televisivi. Ultimi dei quali, i partecipanti Vip del talent show in onda su Canale 5 “Amici Celebrities”. Detto ciò, possiamo solo affermare, che il meglio deve ancora venire! E noi ce lo auguriamo, come portavoce del talento e dello stile unico ed inimitabile “Made in Italy”.