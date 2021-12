Il marchio automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha presentato un’auto elettrica alimentata a celle solari progettata con lo stilista Virgil Abloh, scomparso lo scorso fine settimana. È possibile descrivere la show car come “un design diverso da qualsiasi cosa sia stata sviluppata da Mercedes-Benz”.

Presentata durante la settimana dell’arte di Miami con la benedizione della famiglia di Abloh,

Il chief design officer di Mercedez-Benz Gorden Wagener ha collaborato per creare della macchina, ogni elemento dell’auto, costruito da zero. Così ha affermato il marchio. Presenta una lunghezza di quasi sei metri, progettata con un cofano anteriore trasparente, sotto il quale si trovano le celle solari che sarebbero state utilizzate per caricare la batteria. La “coupé fuoristrada” a batteria può ospitare due persone ed è stata ispirata dai grandi spazi aperti. Il progetto Maybach “combina enormi proporzioni da Gran Turismo, grandi ruote fuoristrada e accessori distintivi”, ha affermato Mercedes-Benz.

Virgil Abloh Mercedes-Benz: l’auto progettata prima di morire

Virgil Abloh ha progettato la Mercedes, in collaborazione con Wagener, come una “visione responsabile del design futuro”. “La natura X-Factor del progetto Maybach deriva non solo dalle sue dimensioni mozzafiato. Quasi sei metri di lunghezza. Ma anche le caratteristiche, ma soprattutto dai suoi contrasti unici; in particolare attraverso il modo in cui gli elementi di design Mercedes-Maybach naturalmente autentici sono armoniosamente combinati con un nuovo Motivo di design Outdoor Adventure”, ha affermato Mercedes-Benz.