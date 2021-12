Idee Regalo per Natale: come scegliere profumi di lusso

Con l’avvicinarsi del Natale, si ripresenta la questione di riuscire a trovare il pensiero giusto per le persone più care, adatto a renderle felici e farle sentire veramente amate. Negozi e shop online offrono ampia gamma di prodotti di tutti i tipi, ma come trovare il regalo migliore, che trasmetta una sensazione di unicità e di classe? Il dilemma può essere facilmente risolto grazie Alla Violetta Boutique, nome celebre per la rivendita di profumi di lusso, che da un passato glorioso e affascinante ha saputo evolversi e posizionarsi con successo anche nel mercato digitale.

Una storia di successo

La storia di questo marchio parla da sola: il negozio originario di Napoli è, infatti, la profumeria più antica d’Italia e uno degli indirizzi più celebri di tutta Europa. Dopo l’apertura di un secondo punto fisico, l’attività è atterrata anche su internet, cogliendo l’occasione per allargare la sua clientela e rendere accessibile ad un pubblico ancora più vasto i suoi numerosi articoli.

Le differenze fra i profumi

Navigando fra le pagine di Alla Violetta Boutique, si possono trovare spunti interessanti fra prestigiosi marchi di lusso, utili per individuare il regalo perfetto, frutto di un sapiente equilibrio fra i diversi elementi che vanno a comporre la piramide olfattiva, come solo l’alta profumeria sa fare. La scelta di un profumo deve tenere conto di diversi fattori, come il tipo di persistenza desiderato, che varia rispetto alla percentuale di concentrazione degli oli essenziali:

eau fraiche , con una concentrazione inferiore al 3%, è l’ideale nelle calde giornate estive perché regala una leggerissima profumazione che svanisce in poco tempo;



eau de Cologne , contiene dal 3 al 5% di essenza, evapora in poche ore ed è tipica delle fragranze maschili;

eau de Toilette , composta dal 12 al 15% di essenza, ha una persistenza più lunga, di circa 2 o 3 ore;

eau de Parfum , prevede una concentrazione compresa fra il 15 e il 20%, per dare vita a una profumazione intensa, che rimane tutto il giorno e che esalta le note floreali e fruttate;

estratto , con una concentrazione che spazia dal 15% al 30%, risulta estremamente intenso, ideale per forti personalità.

Scegliere un profumo di lusso per Natale

Nella stagione invernale, sono consigliate profumazioni particolarmente persistenti, che devono però sposarsi con il carattere della persona che le indossa. Un regalo adatto a stupire è Baccarat Rouge 540, con note di gelsomino e zafferano e un’anima misteriosa, da cui farsi avvolgere e conquistare. La profumeria di lusso permette di vivere attraverso l’olfatto emozioni uniche, che accompagnano la propria quotidianità o le occasioni mondane, in grado di rendere speciale ogni momento.

Un brand di lusso è garanzia di un lavoro attento e raffinato, svolto da esperti profumieri. Si può decidere, a seconda della persona che riceverà il regalo, di optare per uno dei marchi più affermati, come Tom Ford e Chanel, oppure esplorare le strade meno battute dei profumi di nicchia italiani, che stanno rivoluzionando il settore con prodotti innovativi come Nasomatto e Orto Parisi di Alessandro Guarnieri.

Profumi artigianali e di lusso rappresentano regali sorprendenti e originali, l’ideale per rendere questo Natale veramente indimenticabile.