Veronica Lario in costume a 63 anni: la sua forma fisica è perfetta

Veronica Lario, è risaputo da tutti, ami follemente Formentera. La magica isola spagnola è diventata la location perfetta in cui sfoggiare un fisico invidiabile! La splendida Veronica, a 63 anni, mostra una body shape in costume da bagno, a dir poco perfetta. Bellissima, di classe e mai fuori luogo; sa come valorizzare al meglio le sue forme; visto che come molte belle donne come lei; in passato è stata prima modella poi attrice. Diventata celebre al pubblico per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi, Veronica ama fare sport, e il suo fisico tonico ne è la testimonianza.

Veronica Lario in costume da bagno è perfetta

63 anni e non sentirli, per la bella Veronica. Che sia costume intero, bikini (tinta unita o fantasia), si vede come quest’ultima ci tenga particolarmente al suo fisico asciutto e che si alleni con costanza e impegno quotidianamente. Formentera, che ella stessa definisce come “la sua isola felice” ; è il paradiso terrestre perfetto dove mostrare la nuova “prova costume”. E Veronica Lario l’ha superata a pieni voti da come si evince nelle foto in cui è stata sorpresa.

Veronica, bella e mai volgare

Veronica Lario è un esempio di classe e stile. Senza mai eccedere nella volgarità, ha scelto, come lo scorso anno; costumi interi e bikini non troppo provocanti; anzi, molto raffinati e al contempo seducenti. Perfetta in tutto il suo splendore, gli scatti (come immaginabile) hanno fatto in breve tempo il giro del web, conquistando il consenso positivo da parte del pubblico.

Veronica Lario: ama Formentera e non solo. Dalle Baleari alla Svizzera sempre in splendida forma

La bella Veronica, è risaputo, abbia avuto momenti di forte stress, a causa della separazione con il marito Silvio Berlusconi. Si dice, che ad oggi, abbia perso 5 kg e che sia tornata più in forma che mai. Formentera è una delle sue ambientazioni preferite, ma non solo quest’ultima. Anche le Baleari sono una location molto apprezzata da Veronica Lario, in cui ha dimostrato a tutti che si possa tornare splendide più di prima. Buttandosi per sempre alle spalle, la trascuratezza che non si è mai addetta ad una donna di stile ed eleganza come lei. Inoltre, le piace trascorrere del tempo in Svizzera, principalmente a S. Chanf, dove si è anche appassionata (con ottimi risultati) allo snowboard! Immancabile la presenza dei suoi adorati nipotini, ai quali è molto legata.