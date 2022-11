Vacanze estive 2023 a 18 anni: ecco alcune idee per trascorrerle nel migliore dei modi

Le vacanze estive 2023 sembrano ancora lontane, specialmente per gli studenti delle scuole superiori che nel periodo tra giugno e luglio dovranno affrontare il temutissimo esame di maturità.

Sebbene sia giusto concentrarsi sulla scuola e sulla preparazione dell’esame, è anche corretto iniziare a valutare cosa si farà subito dopo aver conseguito il diploma, in modo da non farsi trovare impreparati e senza alcuna idea.

Nelle prossime righe abbiamo così deciso di fornirvi alcuni spunti interessanti su come potrete trascorrere le vacanze 2023 subito dopo il vostro esame di maturità, in modo che possiate iniziare a valutare le diverse opzioni disponibili.

Vacanze 2023: le mete più economiche per gli studenti

Se volete vivere una settimana di vacanza con i vostri amici per festeggiare l’esame di maturità di certo non è un’idea che ci sentiamo di sconsigliarvi e proprio per questo motivo abbiamo selezionato per voi due destinazioni molto economiche.

La prima è l’isola di Pag, in Croazia. Molto meno famosa della celebre Ibiza, è il luogo ideale per vivere una settimana all’insegna del divertimento, tra discoteche, aperitivi, cocktail bar, dj set e feste in spiaggia. Moltissimi giovani da ogni parte d’Europa raggiungono l’isola durante l’estate e la Croazia ha conservato fino a questo momento dei prezzi molto più accessibili rispetto alla Spagna e alla Grecia.

Altra destinazione consigliata è Malta: l’isola offre moltissime opportunità di divertimento per i giovani e qui potrete vivere una sorta di piccola vacanza – avventura, alla scoperta di tutte le calette e le spiagge con panorami mozzafiato che la perla del Mediterraneo è in grado di offrirci.

Soggiorno lungo all’estero

Se non avete preso impegni in merito ad un percorso universitario per il quale dovete essere preparati per settembre, un’ottima opportunità è quella di una vacanza studio all’estero della durata di 3 mesi.

Vivere all’estero per un breve periodo vi permetterà di apprendere una lingua straniera in modo fluente, come ad esempio l’inglese, indispensabile se volete affacciarvi immediatamente sul mercato del lavoro al vostro rientro.

Altro aspetto fondamentale è l’esperienza culturale che vivrete: conoscere nuove persone provenienti da ogni parte del mondo, vivere per qualche mese in un paese straniero, conoscere nuove culture vi permetteranno di crescere notevolmente e di acquisire una buona dose di indipendenza.

Se siete interessati a questa opportunità ci sentiamo di suggerirvi di visitare la pagina relativa al trimestre all’estero di EF Education First, dove troverete moltissime informazioni aggiuntive, con tutte le destinazioni disponibili e i costi per vivere un’esperienza di questo genere.

Una vacanza lavoro

Esiste anche un’altra opportunità per tutti i ragazzi che vorrebbero divertirsi e allo stesso tempo riuscire a mettere qualche risparmio da parte.

Si tratta di lavorare nel settore del turismo per uno o due mesi, magari come camerieri alla prima esperienza o animatori turistici.

Passare il mese di luglio e agosto svolgendo una di queste due mansioni citate vi permetterà di essere pagati e allo stesso tempo godervi un bel periodo all’interno di una delle principali località di vacanza in Italia e all’estero. Al vostro ritorno avrete sicuramente un’esperienza aggiuntiva da inserire all’interno del vostro curriculum e dei risparmi da parte che si renderanno sicuramente utili per le vostre spese universitarie.