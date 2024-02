Voli All Business BeOnd: la compagnia aerea arriva a Milano

L’avvio del 2024 segna l’inizio ufficiale del conto alla rovescia per il lancio delle operazioni in Italia di BeOnd, l’innovativa compagnia aerea delle Maldive che si dedica esclusivamente al segmento business. A partire da luglio, BeOnd inizierà a operare voli diretti tra Malè e l’aeroporto di Milano Malpensa. In previsione di questo importante debutto, la compagnia sta ampliando la propria flotta con l’introduzione del suo secondo velivolo.

Il nuovo arrivo è un Airbus 321 che, una volta completata la sua riconfigurazione, sarà dotato di 68 sedili business class, riflettendo l’ambizione di BeOnd di offrire un’esperienza di viaggio esclusiva e confortevole. Questo incremento della flotta rappresenta un passo significativo verso l’espansione delle operazioni del vettore, che non si limiteranno al collegamento con Milano ma si estenderanno a nuove destinazioni quali Dubai e Bangkok nei mesi a venire.

Tero Taskila, il presidente e CEO di BeOnd, ha espresso grande ottimismo riguardo all’accoglienza che il mercato riserverà a questo nuovo servizio. “Siamo convinti che i nostri futuri clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno sorpresi e affascinati dalla qualità e dallo stile del nostro Airbus 321, e che l’eccellenza del nostro servizio li accompagnerà per tutta la durata del loro viaggio con noi” ha dichiarato Taskila. Con ulteriori piani di espansione che prevedono l’aggiunta di 32 aeromobili alla flotta nei prossimi cinque anni, BeOnd si posiziona come una delle compagnie aeree più ambiziose nel panorama internazionale, puntando a ridefinire l’esperienza di viaggio all-business con un tocco di lusso e comfort senza precedenti.