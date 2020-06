Vacanze di Lusso in Italia: 5 mete consigliate per l’estate 2020

La prossima estate si prospetta all’insegna della cautela, della riscoperta dei territori e della valorizzazione del patrimonio turistico della nostra Italia. Per fortuna il Bel Paese ha un ventaglio di proposte pressoché sconfinato in termini di turismo, e soprattutto per quanto riguarda il turismo di lusso. Dalle aspre coste Sarde, fino allo specchio d’acqua del Lago di Como, oggi vi accompagniamo in un viaggio da Nord a Sud, alla scoperta di 5 mete di lusso per l’Estate 2020.

1 – Lago di Como e Lago di Garda

I romani furono i primi a sfruttare l’enorme potenziale turistico degli stupendi laghi del nord Italia. Furono proprio loro a costruire le prime sontuose ville intorno a Como e Garda, dove le pendici meridionali delle Alpi scendono verso il Mediterraneo, formando alcuni dei paesaggi più belli d’Europa. I secoli hanno trasformato le città, ma i laghi, le montagne e i panorami rimangono belli come 2.000 anni fa. Vi attendono graziosi borghi, giardini barocchi e soprattutto hotel vista lago talmente belli da lasciare senza fiato.

Dove alloggiare

Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como: Elegante e alla moda, il Grand Hotel Tremezzo si erge maestoso sulla sponda occidentale del Lago di Como, offrendo interni sofisticati che combinano colori forti e dettagli classici. Quì è possibile prendere il sole a bordo piscina, sorseggiare un cocktail sulla terrazza e sfrecciare nelle acque del lago a bordo delle imbarcazioni private messe a disposizione dall’Hotel.

Hotel Villa Arcadio Salò, Lago di Garda: Adagiata su una collina tra uliveti e frutteti con vista sul lago, Villa Arcadio si trova in un edificio magnificamente restaurato. Offre una piscina invitante, un percorso fitness che si snoda attraverso pendii boscosi e un eccellente ristorante che propone cucina creativa.

2 – Liguria

Le coste liguri sono famose per le Cinque Terre. Ma ci sono altre cittadine costiere meno conosciute che vale la pena riscoprire, come Portovenere e Sestri Levante. Oppure c’è Portofino, grazioso come una scatola di colori con le sue alte case dalle tonalità pastello che impreziosiscono un porto fiancheggiato da bar e ristoranti.

Dove alloggiare

Belmond Hotel Splendido a Portofino: ricavato all’interno di un del 16°, il lussuoso Splendido Hotel offre una vista favolosa sulla baia di Portofino. Con le sue eccellenti camere, il cibo delizioso e il servizio eccezionale, è il tipo di hotel da cui non voler mai andarsene.

3 – Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è il favoloso tratto di costa tra Sorrento e Ravello caratterizzato da tornanti che abbracciano la scogliera e avvolgono stupende baie e villaggi glamour. Si tratta di una meta estiva avvincente e affascinante, ricca di panorami mozzafiato con dolci colline impreziosite da agrumeti, ulivi e viti.

Dove alloggiare

Hotel Santa Caterina ad Amalfi: offre un mix di calore familiare, stile glamour e professionalità. E’ una struttura storica, aperta fin dal 1904 e oggi giunto alla quarta generazione di albergatori.

4 – Sicilia

La Sicilia è stata a lungo un crocevia nel mediterranea, e l’isola oggi è un affascinante melting pot di culture, grazie ai suoi meravigliosi templi greci, le chiese normanne e i palazzi barocchi. Ma non è tutto, la Sicilia ha anche molte meraviglie naturali, dai crateri fumanti dell’Etna alle spiagge da scoprire lungo le sue coste.

Dove alloggiare

Belmond Villa Sant’Andrea, Taormina: Immerso in giardini subtropicali nel suo tratto privato di spiaggia sulla baia di Mazzarò, questo lussuoso hotel trasuda eleganza. Opere d’arte contemporanea danno alle camere sofisticate un tocco di colore e si sposano bene con i classici arredi italiani.

5 – Sardegna

Le spiagge della Sardegna sono fra le più seducenti del Mediterraneo, ma l’Isola ha molto di più da offrire, basti pensare all’entroterra di grande valore archeologico e naturalistico. Preparatevi a scoprire una costa aspra dal fascino selvaggio, ma anche alcune preziose testimonianze dell’antica cultura nuragica della Sardegna, o ancora le bellissime architetture cartaginesi, romane e barocche.

Dove alloggiare

Villa Las Tronas Hotel & Spa, Alghero: Un elegante hotel sardo ad Alghero, con camere accoglienti, vecchio stile (in senso buono) che ti danno la sensazione di essere un ospite in un antico maniero marchese sul mare. C’è un centro benessere, una palestra, una deliziosa piscina coperta di acqua salata, una piscina all’aperto, una sala da biliardo e un incantevole giardino.