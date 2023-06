Vacanze a Corfù: le mete da non perdere

Scegliere Corfù come destinazione per le proprie vacanze offre la possibilità di scoprire una meta davvero unica e suggestiva. Che si scelga di alloggiare in un piccolo appartamento gestito da una famiglia del posto o in un albergo, si ha in ogni caso l’occasione di immergersi nella cultura e nella tradizione del posto. Le acque limpide del mare, la sabbia candida delle spiagge e la tradizione gastronomica locale offrono buoni motivi per vivere questa isola mediterranea in tutta la sua straordinaria essenza.

Un viaggio coinvolgente e romantico

Le vacanze a Corfù permettono di vivere atmosfere piene di poesia e idilliache, ideali per coloro che hanno voglia di rilassarsi in un clima di intimità e di romanticismo. In più i centri turistici rappresentano un prezioso punto di riferimento per tutti gli amanti della vita notturna, all’insegna del divertimento e della movida più sfrenata: un’occasione da non perdere in modo particolare per le compagnie di ragazzi. D’altro canto, l’isola permette di scoprire anche location più tranquille, con spiagge riservate in cui ci si può rilassare nella massima quiete, ammirando scorci unici ideali per chi ha voglia di pace e intimità.

Al mare a Corfù

Non c’è niente di più piacevole che sedersi sulla riva del mare di Corfù per rilassarsi, magari prima di dedicarsi a un’immersione o di concedersi una passeggiata fra le scalette, lungo i sentieri alla scoperta delle tante insenature che sono state scavate nel corso del tempo nella roccia. Un’opportunità da non perdere per mettere da parte almeno per alcuni giorni le fatiche e le preoccupazioni della vita di tutti i giorni, così da farsi coinvolgere da una location piena di fascino e dalla meraviglia di uno scenario naturale che con tutta probabilità non ha eguali in tutto il Mediterraneo. Tutte le volte che si viaggia a Corfù si ha l’occasione di scoprire sensazioni differenti, tra luci e sfumature speciali, per un’esperienza davvero coinvolgente.

Che cosa fare a Corfù

Ma quali sono le attività a cui ci si può dedicare nel corso di una vacanza a Corfù? Stiamo parlando di un’isola della Grecia, quindi è inevitabile che la mente corra prima di tutto alle spiagge e al mare trasparente che bagna le coste. Un susseguirsi di baie spettacolari, con acque cristalline e trasparenti che lasciano senza fiato, grazie a cui l’isola è nota anche tra gli amanti di immersioni . Diverse baie caratterizzano il profilo di questa isola, che è ricca di baie e spiagge di dimensioni e tipologie differenti: a volte è possibile raggiungerle solo via mare.

In mare: barche a noleggio

Per chi ha voglia di navigare è prevista la possibilità di usufruire di un servizio di noleggio barche; esistono, inoltre, delle navette ad hoc per mezzo delle quali i turisti hanno l’opportunità di dirigersi verso le località a cui non è possibile accedere dalla terraferma. Fra i tanti motivi per cui vale la pena di scoprire Corfù, al di là della bellezza delle spiagge e del mare, occorre citare la presenza di grotte nascoste che sorprendono per la loro bellezza: alcune di queste possono essere viste unicamente in occasione delle immersioni.

Un territorio da vivere

Sarebbe un errore, però, pensare che Corfù sia solo mare e spiagge. Infatti, come molte altre location della zona mediterranea, il territorio di questa isola è da scoprire anche nell’entroterra, che è caratterizzato da una vegetazione a dir poco rigogliosa, e da paesaggi in cui le montagne rocciose si alternano a scogliere, ulivi e boschi. Per gli appassionati di architettura e spiritualità, poi, c’è la possibilità di ammirare da vicino e visitare monasteri e chiese.