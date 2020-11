Trend cromatici della nuova stagione: la natura fa da protagonista di camicie e maglieria

Tra i trend più in voga nella stagione moda autunno/inverno 2020-2021 assistiamo a un ritorno alle tinte della natura e alla palette cromatica che ci offre ogni giorno Madre Terra, a seconda dello svolgersi delle stagioni.

Se in autunno i colori arrossiscono e diventano più timidi al cospetto delle prime giornate ventose, in inverno le sfumature si fanno chiare e luminose, quasi trasparenti nelle belle giornate di sole, oppure grigie e ombreggiate quando il tempo è uggioso.

Anche la moda segue questo via vai cromatico, cogliendo a piene mani dalle ispirazioni che provengono da Madre Natura. Andiamo a scoprire quali sono i trend per la stagione invernale, con la collezione Camicissima, oggi ancora più assortita con un’ampia proposta di maglieria, gilet, capi spalla, giubbotti e pantaloni easy to dress.

Quali sono i must have cromatici dell’inverno?

Per quanto riguarda la camiceria, il galateo dell’uomo più tradizionale impone di scegliere sfumature delicate e pastello, tra cui regna intramontabile il classicismo del bianco più candido. Il “bon ton in camicia” insegna di indossare tinte neutre e pastello come la carta da zucchero, il celeste, oppure il pesca e il rosa quarzo: i modelli Fancy e Trendy disponibili su Camicissima.it sono declinati in tinte più decise, come il Blue Navy e il blu elettrico, protagonisti indiscussi di tutto il 2020.

Per quanto riguarda la maglieria, invece, la palette cromatica si fa via via più calda e si accende di pagliuzze avvolgenti.

Il lookbook Camicissima della nuova stagione propone golfini, maglie e maglioncini, gilet e cardigan che toccano tutte le corde del marrone, partendo dal miele e dall’ambra, fino ad intensificarsi sempre di più nel caramello e nel cioccolato fondente.

Il marrone è un colore altamente versatile e combinabile che si ottiene tra i primari rosso e giallo, aggiungendo una punta di blu ciano: da questa miscela magica si possono ottenere le sfumature più variegate, semplicemente modulando le gocce di rosso o aggiungendo delle punte di bianco per un risultato cream caramel.

Intenso o quasi accennato, il marrone è protagonista della collezione autunno/inverno 2020-2021 Camicissima, presente nei deliziosi golfini girocollo o nei cardigan a costine da portare aperti, in formula easy to dress.

Nella variante kaki e con qualche goccia di verde oliva al suo interno, il marrone caratterizza anche la linea di pantaloni no iron, articolo di punta del brand Camicissima.it.

I pantaloni marroni richiamano quello spirito squisitamente vintage anni ’70, di cui ci ricordiamo i mitici modelli a costine di velluto; il marron glacé e il beige sono tinte di carattere anche sui chinos e sulle versioni prêt à porter a gamba morbida e coulisse in vita. Molto interessanti anche i pantaloni marroni e verde militare stretti alla caviglia, facili da portare e perfetti con mocassini e stringate Oxford Look.

Il magenta e il rosso vinaccia

Altre due tinte di carattere che richiamano le foglie autunnali cadute sui viali alberati, sono il magenta e il bordeaux, o vinaccia, due colori caldi e avvolgenti che fanno pensare subito ad una sensazione ospitale e di convivialità.

Queste due ispirazioni cromatiche che rimandano ad un calice di buon vino e alla vendemmia, sono perfette sui maglioni Camicissima da uomo, nelle versioni oversize per un fit comfortable, da indossare sopra a pantaloni skinny e aderenti.

E.. in inverno?

Per la stagione invernale sul sito di Camicissima è possibile trovare tanti modelli di maglieria, camiceria e pantaloni easy to dress no iron ispirati alle tinte neutre e trasparenti del ghiaccio e della roccia. Il grigio non è più sinonimo di noia e di un cielo coperto, ma acquista mille riflessi e bagliori inaspettati, tramite pagliuzze madreperla e qualche fiocco di neve.

L’abbigliamento invernale si accende con qualche pezzo unico dalle tinte vivaci e vitaminiche, ma il mood di tendenza più attuale è mantenere un profilo neutro, delicato, ispirato alle tinte che provengono dalla terra e dal cielo. C’è un qualcosa di spirituale in questi colori, un tocco di magia che rende tutto più speciale.