I pantaloni jogger potrebbero forse essere i pantaloni più comodi del mondo. È un capo eccezionale sia per l’allenamento che anche e soprattutto per tutto il resto. In questo articolo parleremo di alcuni abbinamenti casual ma anche eleganti, da sperimentare con i jogger come protagonisti. Pensati per essere indossati al lavoro e nella vita di tutti i giorni, coi mocassini o i tacchi alti, ma attenzione, ad ognuna sta bene un modello diverso. Curve e altezza sono assolutamente da tenere in considerazione.

Per non parlare di comfort, potresti aver notato che molte fashioniste di tutto il mondo hanno iniziato a combinare comfort e stile glamour, creando un mix davvero sorprendente. Jogger + tacchi!!!

I pantaloni jogger sono ideali per il massimo dello stile di strada e dei look fuori servizio. La prima cosa da tenere a mente è la luminosità del tuo look. Se vuoi un look eccitante, è meglio scegliere colori audaci, intendo provarli indossando magliette stampate fresche invece di una semplice camicia bianca. Che ne dici di creare un look rock chic? Consiglio di provarli con stivali di pelle e giacca di pelle, facendoti sembrare una rock star.

Come si è già accennato, consigliamo vivamente di provare questi pantaloni con la tua stampa floreale o tribale preferita. La cosa più importante è trovare la misura perfetta. Puoi scegliere pantaloni a gamba larga o harem style. Se vuoi qualcosa di speciale, ti consiglio di abbinare questi pantaloni con tacchi fantastici che aggiungeranno sicuramente un punto luce glam al tuo look.

I pantaloni modello jogger stanno bene praticamente a tutte, ma è importante scegliere quelli giusti. Se è vero, infatti, che i pantaloni jogger oversize sono i più gettonati tra le fashioniste è altrettanto vero che questi si addicono soprattutto a chi ha un fisico minuto. Se si ha qualche curva in più, il nostro consiglio è di non rinunciare a questa tipologia di pantaloni ma di sceglierli in una variante meno larga, onde evitare di infagottare troppo la figura e appesantirla.