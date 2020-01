Taylor Mega outfit 2020 a Parigi: «Sei più bella della Torre Eiffel»

Taylor Mega è un’imprenditrice, modella e influencer udinese conosciuta dalle masse per la sua innegabile bellezza ma anche per i suoi flirt: Flavio Briatore e Sferaebbasta. Il suo non è altro che un nome d’arte, pare infatti che il suo vero nome sia Elisia Todesco. Ex fidanzata di Tony Effe, componente della Dark Polo Gang, Taylor Mega ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello 16. In Novembre è stata beccata in effusioni romantiche culminate in un bacio appassionato con Giorgia Caldarulo, un’aspirante influencer sputata fuori da Uomini e Donne. Adesso però si chiacchiera di un ritorno di fiamma con l’emblematico Tony Effe, post sfilata Dsquared2. Saranno insieme a Parigi?!

L’outfit di Taylor da copiare

Questa settimana un bellissima foto è stata pubblicata da Taylor Mega sul proprio profilo di Instagram –> @taylor_mega. L’influencer, su questa piattaforma social, vanta un seguito impressionante e che tocca più nazionalità. 2,3 Milioni di follower la seguono costantemente e sono pronti a concederle sfilze di like ed apprezzamenti, così com’è successo in favore dello scatto pubblicato dalla Mega con lo sfondo pazzesco della Torre Eiffel. Un utente ha commentato entusiasta: «Sei più bella della Torre Eiffel». Mentre un altro gli fa eco: «Da una parte il monumento più bello del mondo, dall’altra parte, invece, la tour eiffel 🤩😂» . Pronte a prendere la nostra famosa carta e la nostra ancor più famosa penna? Sì, avete capito bene, è l’ora degli appunti.

Taylor indossa una tutina unica, bianca, semplice e piena di tasche (stile militare, vi dice qualcosa?!). Allacciata in vita, aderente quanto basta per rendere giustizia al suo corpo statuario. Il pezzo che rende tutto unico e, diciamo, più adatto a Parigi, sono innegabilmente le scarpe che porta ai piedi. Un paio di stivali ricoperti di lustrini, tanto da fare concorrenza alle luci serali della Torre Eiffel. Alti fino al ginocchio, a punta, con il tacco alto e sottile, come se Taylor non svetti già abbastanza di suo. Anche gli accessori risultano essere azzeccatissimi: una serie di bracciali che le adornano un polso e gli occhiali da sole, metallici, poggiati sul naso. Coda alta, rossetto nude pink e via. Chissà chi gliel’ha scattata, chissà!