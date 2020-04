La crisi causata dal Coronavirus deve essere un’opportunità per affrontare le sfide del futuro con ancora più responsabilità, prima fra tutte, quella del riscaldamento globale. Ora è tempo di agire. Ne va della salute di tutti e della sopravvivenza della Terra. Da qui un’idea di quattro esperti:

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore del movimento di cittadini europei sullo sviluppo sostenibile EUMANS; Alberto Majocchi, Professore Emerito di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia; Monica Frassoni, co-Presidente del Partito Verde Europeo. Ecco che Stop Global Warming, vede la luce.

Cos’è?

Stop Global Warming è un’unica iniziativa formale di raccolta firme per chiedere alla Commissione Europea di elaborare una proposta legislativa per fermare il riscaldamento globale.

Come?

Spostando le tasse dalle persone all’ambiente, e dunque tassando le emissioni di CO2. Chi emette anidride carbonica in Europa pagherebbe un prezzo a tonnellata e il ricavato andrebbe a beneficio dei lavoratori, con una riduzione delle tasse in busta paga. Un’idea già supportata da 27 Premi Nobel e 5.227 scienziati e considerata lo strumento più efficace per proteggere l’ambiente e combattere il climate change senza abbandonare l’economia di mercato.

VIP coinvolti

In occasione della Giornata mondiale della terra, l’iniziativa sarà lanciata sui social anche da Fedez, Nina Zilli, Mara Maionchi, Neri Marcorè e Giulia Innocenzi, che inviteranno tutti a inserire l’immagine di www.stopglobalwarming.eu sul proprio profilo.

La parola a Marco Cappato, promotore dell’iniziativa Stop Global Warming: «Siamo di fronte a un bivio. La crisi del Coronavirus rischia di spazzare via i risultati in questi anni contro i cambiamenti climatici, con risultati devastanti per il pianeta. In alternativa, è possibile che la nuova consapevolezza della nostra fragilità ci faccia compiere le scelte necessarie proprio ora che saranno messi in campo investimenti pubblici senza precedenti. Ora che le piazze di “Fridays for future” non si possono convocare fisicamente, l’Iniziativa dei Cittadini Europei www.stopglobalwarming.eu rappresenta l’unica occasione di partecipazione democratica per spingere l’Europa a dare l’esempio su scala mondiale, rilanciando il “Green deal” annunciato dalla Commissione Europea».

Giornata Mondiale della Terra

