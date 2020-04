Generalmente gli alberi di ciliegio fioriscono durante il mese di marzo e di aprile: le date variano di anno in anno, anche se non possiamo ammirarli da vicino, dal Giappone e dall’America arrivano delle foto mozzafiato. Le città deserte, (a cause dell’emergenza Coronavirus), donano un’atmosfera suggestiva alla vista di questo magnifico spettacolo della natura.

La natura non si ferma

Il miglior posto per ammirare i ciliegi in fiore, è senza dubbio il Giappone: Kyoto e Tokyo sono le destinazioni più popolari, se volete viaggiare a primavera. Un’altra importante destinazione per i ciliegi in fiore è Whashington DC che ospita ogni anno lo Cherry Blossom Festival e che quest’anno doveva tenersi dal 20 marzo al 12 aprile 2020, rinviato a causa dell’emergenza Covid-19, ma trasformato in un festival virtuale grazie alle “bloomcam” grazie a cui è possibile ammirare i fiori direttamente dal proprio divano di casa.

Altri posti dove possiamo ammirare la fioritura dei ciliegi

Hirosaki, Giappone – Hirosaki Festival (Aprile – Maggio)

Washington DC, Stati Uniti (Aprile – Maggio)

Vancouver, British Columbia (Aprile)

Macon, Georgia (Marzo)

Meghalaya, India (Ottobre – Novembre)

Parigi, Francia (Marzo – Aprile)

Copenaghen Sakura Festival (Aprile)

Jerte Valley, Spagna (Aprile)

Stoccolma (Aprile)

Vilnius, Lituania (Aprile – Maggio)

Bonn, Germania – Altstadt Cherry Festival (Aprile)

Amsterdam, Paesi Bassi – Cherry Blossoms Festival (Aprile)

Sceaux, Hauts-de-Seine, Francia (Aprile)

Philadelphia, Pennsylvania (Aprile)

Jinhae, Changwon, Corea del Sud

Londra, Inghilterra – Kew Gardens (Marzo – Aprile)

Edimburgo, Scozia – Alnwick Gardens (Aprile)

Curitiba, Brasile, Botanical Garden (Luglio)

Shanghai, Cina – Gocun Park (Marzo)

New York, Brooklyn Botanic Garden (Aprile)

5 milioni di fiori blu sbocciano in Giappone

Nonostante tutto il mondo sia fermo, la natura continua il suo percorso, pochi giorni fa, in Giappone sono sbocciati oltre 5 milioni di nemophila, fiori blu, che coprono la collina Miharashi del parco, ma che solitamente arrivano alla fine della primavera.