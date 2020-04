Christophe ha sempre vissuto di notte. Soffriva di enfisema da molto tempo, e quando si è svegliato nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, ha avuto difficoltà a respirare. I pompieri lo hanno portato a Cochin. Quindi è stato trasferito a Brest, dove ci ha lasciati nella serata di ieri, giovedì 16 aprile. La figlia Lucie sempre al suo fianco. Il cantante di “Paradise Lost” aveva 74 anni.

Christophe ha trovato il suo paradiso

Johnny quando lo incontrò disse “Ciao Jimmy” in memoria del suo look alla James Dean. Eddy ha fatto un grande duetto con lui nel suo ultimo album. Christophe appartiene a questa cerchia di mostri sacri, nutriti con Elvis, Chuck e Gene. Famoso per mezzo secolo e venerato dalla prossima generazione di rocker francesi e non, bizzarro e ribelle, sposò romanzi, esperimenti caotici, avanguardie e classifiche.

Nel 1965 ha 20 anni, sarebbe potuto rimanere bloccato in un folle successo, “Aline”, slow yéyé, 3,5 milioni di copie vendute fino ad oggi, mentre veniva considerato sempre un blues . Nel 1974, al vertice, tenne un concerto d’addio all’Olympia, consegnò qualche altro album e scomparve. Ci vorranno quasi venti anni per tornare nel 1996 con “Bevilacqua”; il figlio di un immigrato italiano mostra il suo cognome e, per la prima volta, scrive anche il testo. Nel frattempo, vide la dolce vita, stava camminando tra le stelle della musica internazionale.

Il cantante francese Christophe, interprete di successi come ‘Aline’ e ‘Mots Bleus’, è morto a Brest, in Francia, all’età di 74 anni. A confermarlo all’AFP la moglie Véronique Bevilacqua, che ha parlato genericamente di enfisema e malattie polmonari, senza mai nominare il coronavirus come causa del decesso. Il giornale ‘Le Parisienne’, invece, da subito aveva indicato il virus come responsabile della malattia ma la famiglia non ha mai confermato. L’artista era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Parigi lo scorso 26 marzo, e successivamente trasferito a Brest dove è avvenuto il decesso. “Christophe non c’è più”, ha annunciato Véronique assieme alla figlia Lucie. “Nonostante la dedizione dei medici, le forze lo hanno abbandonato”. Christophe era salito alla ribalta del successo con “Aline”, nel 1965, ed ha poi attraversato mezzo secolo della canzone francese con un percorso del tutto personale e apprezzato dal pubblico. Fonte Ansa.