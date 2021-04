Adidas crea le nuove Stan Smith Mylo: le prime sneakers realizzate con dei materiali e pelli derivanti dalle radici di funghi. La moda diventa sempre più green e l’udienza tedesca è, sempre più di frequente, in prima linea per la creazione di prodotti 100% plastic free. Ecco cosa sono le nuove Adidas Stan Smith Mylo.

Adidas Stan Smith Mylo

Funghi come scarpe da ginnastica. E non una scarpa qualsiasi, ma le iconiche Adidas Stan Smith. Questo è l’ultimo sforzo del gigante tedesco delle calzature in una partnership con Bolt Threads. Si tratta dell’utilizzo di un nuovo materiale, Mylo, formato dalla struttura della radice dei funghi, per costruire la tomaia su una nuova scarpa. La creazione di Mylo è nata da un consorzio di partner, guidato da Bolt Threads e Adidas, e offre al produttore di calzature un nuovo percorso Made with Nature non solo per le Stan Smith, ma per un’espansione futura.

Ma come si arriva al punto in cui la struttura della radice di un fungo si fa strada nel laboratorio di design dell’Adidas? È qui che entra in gioco la Bolt Threads. L’illuminazione venne quando un’azienda usava questa tecnica dell’utilizzo dei funghi per creare materiale per packaging. «Hanno detto, abbiamo realizzato questa cosa che sembra pelle, dovresti venire a vederla», afferma Jamie Bainbridge, vice presidente dello sviluppo prodotto di Bolt Threads. «Questo organismo sembra avere un carattere molto simile alla pelle». Bolt presto ha concesso in licenza la tecnologia.

Che cos’è il micelio?

Il micelio, la rete intrecciata tentacolare e rinnovabile che filtra attraverso il suolo e forma la struttura della radice dei funghi, ha lunghe cellule che agiscono come fibre, simili alla pelle. Mylo – il logo del materiale simboleggia la struttura della radice del fungo – utilizza il micelio per formare un tessuto «Una delle bellezze dell’innovazione è che ogni volta che si inserisce qualcosa, è necessario fare qualcosa di nuovo», afferma Nicholas Groeneweg, senior manager di Adidas per ulteriori tecnologie e creazioni. «Ottieni questo rimbalzo collaborativo del processo di iterazione e ti immergi davvero e fai funzionare una scarpa naturale in un modo diverso». Adidas è stata una delle prime aziende a cui Bolt si è avvicinato e Groeneweg afferma che vedere un materiale così innovativo e avere un partner con l’acume tecnico per ridimensionare questo prodotto è stata una prospettiva intrigante fin dall’inizio.

Adidas X Mylo

Adidas si prefissa quindi di raggiungere l’obiettivo di i eliminare completamente la plastica dalle sue sneakers utilizzando solo materiali naturali entro il 2024. Quello che ora è solo un concept potrebbe diventare realtà. La Adidas Stan Smith Mylo è una scarpa che farà la storia della moda sostenibile nel mondo.