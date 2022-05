Malta continua ad espandere il suo fascino traducendosi come destinazione di lusso. Con il continuo miglioramento delle proprietà di fascia alta infatti il lusso è entrato a far parte dell’isola.

Il paese ha 15 hotel a cinque stelle con un totale di 3.500 camere. Molti appartengono a reti come Preferred Hotels & Resorts e Relais & Chateaux.

Hotel di lusso a Malta: Palazzo Corinthia

Un hotel che è stato un pilastro del prodotto di lusso dell’isola è il Corinthia Palace Hotel & Spa, con 147 camere, aperto nel 1968. Membro della collezione di hotel Signature Travel Network, la struttura è immersa in tranquilli giardini vicino al Palazzo San Anton. Il direttore generale Adrian Attard ha affermato che i tratti distintivi dell’hotel sono l’attenzione ai dettagli, l’eleganza squisita e il comfort sublime. La personalizzazione delle esperienze degli ospiti è ciò che distingue l’hotel, ha affermato. E la proprietà cerca sempre di sorprendere e deliziare gli ospiti, con, ad esempio, il suo tè pomeridiano maltese, un tocco mediterraneo sul classico.

Terme dell’Ateneo

L’ultima aggiunta all’hotel è l’Athenaeum Spa, la cui apertura è prevista per quest’estate, che porterà elementi di Malta e del Mediterraneo nell’architettura di design e nelle offerte di trattamento. La spa offrirà cocktail di gin maltesi alle erbe e analcolici durante pedicure e manicure. La gradazione zuccherina e alcolica delle bevande è stata accuratamente calcolata in modo da non ostacolare l’esperienza di benessere. L’hotel privilegia l’esperienza interna-esterna senza soluzione di continuità, consentendo agli ospiti di spostarsi tra la piscina coperta e il rilassante Vitality Garden. Inoltre, la struttura si impegna a offrire agli ospiti la possibilità di godersi il meglio che Malta ha da offrire, dalle degustazioni di vino, olio d’oliva e miele alla falconeria o all’accesso privato a una delle dimore nobili di Malta.

Hotel di lusso a Malta: Rosselli

Un altro hotel ideale per i viaggiatori di alto livello è Rosselli—AX Privilege, un hotel a cinque stelle all’interno delle mura della capitale maltese, La Valletta. Si trova a cinque minuti a piedi dai migliori ristoranti e attrazioni della città, come la Concattedrale di San Giovanni, il Palazzo del Gran Maestro e il Forte Sant’Elmo. Il Rosselli emana un’atmosfera di lusso contemporaneo combinato con il fascino e l’eleganza del Vecchio Mondo. Le sue 25 belle e moderne camere e suite, dotate di servizio di portineria, sono state progettate individualmente. Alcuni hanno saune e terrazze sul tetto. La piscina per bambini e il bar dell’hotel sono sul tetto, che offre viste meravigliose sullo skyline di La Valletta. Il Rosselli’s Under Grain Restaurant, che ha una stella Michelin, è così popolare che prenota quasi tutte le sere.

Chi va a Malta per il lusso?

Molti viaggiatori combinano una visita all’isola con un tour più ampio dell’Europa, magari fermandosi in grandi capitali come Londra, Parigi o Roma prima di imbarcarsi su un volo di un’ora per Malta.

In alternativa, un soggiorno nella Sicilia rurale, a soli 25 minuti di volo, è un altro itinerario popolare, ha affermato Adrian Attard, direttore generale del Corinthia Palace Hotel & Spa.

Malta attrae “un viaggiatore illuminato, uno che è entusiasta di scoprire un’isola che è un crogiolo di culture“, ha detto.