Le isole più belle delle Canarie. L’estate è a pochi passi e si iniziano a programmare viaggi e vacanze per godersi la calda stagione lontano dalla routine. E così le Canarie sono una meta amata dai turisti anche grazie alla varietà che queste isole offrono. Le principali: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura,Lanzarote La Gomera, La Palma, El Hierro e La Graciosa. Ognuna di questa isole differisce dall’altra, una sola cosa accomuna tutte: mare cristallino, scenari pazzeschi e un relax indimenticabile. Vediamo le isole e le spiagge più belle delle Canarie.

Proprio nulla da invidiare a Maldive e Caraibi. Le isole più importanti delle Canarie sono otto, e ne varrebbe la pena vedere ciascuna di queste almeno una volta nelle vita. Sia perché sono tutte esclusive e regalano scenari straordinarie, sia perché ognuna di loro offre un tipo di vacanza diversa. Dalla natura incontaminata di Lanzarote alla vita notturna di Tenerife, ce ne è per tutti i gusti. Vediamole insieme.

Tra le isole più belle delle Canarie: Lanzarote è sicuramente la meta ideale per chi ama la natura selvaggia, fare escursioni e non stare con le mani in mano. Vulcani, foreste e spiagge lasciate in balia del vento che cambiano in base alle giornate. A Lanzarote è possibile sentirsi ogni giorno, in un posto diverso, senza doversi spostare chissà di quanto. Un isola molto legata alla tradizione che lascia trasparire ancora le usanze antiche tra una casa colorata e l’altra. Le spiagge è inutile anche dirlo, lasciano spazio a dimensioni paradisiache. Un relax in totale unione con la natura lontani dal caos della città.

Fuerteventura. L’isola delle Canarie in cui trovare un ottimo compromesso tra natura incontaminata e classico intrattenimento che attira il turismo. Un giorno puoi rilassarti in riva sorseggiando un cocktail e quello dopo scalare una montagna a picco sul mare. Comfort e natura, su questa isola, vanno a pari passo, forse è per questo che è tanto amata come meta turistica.

Gran Canaria. L’isola perfetta per chi ama la comodità, i servizi e l’intrattenimento. Insomma, l’isola preferita dalle famiglie. Gran Canaria, a differenze delle altre, offre una vera e propria città che risponde a tutte le richieste possibili. Resort molto ben organizzati, navette, pub, negozi, discoteche e ristoranti. Per ultimo ma non per importanza, spiagge infinite e mare da sogno.