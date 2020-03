Sofya Zhuk rinuncia alla carriera da tennista, anche se è stato annunciato da lei stessa come una “pausa”. Bellissima e piena di talento, è considerate una delle promesse del tennis, campionessa, a sorpresa, del singolare femminile juniores di Wimbledon 2015, a soli 15 anni.

Carriera

“Ho avuto gravi infortuni negli ultimi anni, senza sosta, e ho deciso di concedere al mio corpo un paio di anni di pausa e vedere come va. Forse tornerò tra un paio d’anni.” Sofya Zhuk

Il suo idolo di sempre è Maria Sharapova che anni prima, era il 2002, percorreva le stesse orme di Sofia Zhuk, in finale nei Championship dei piccoli, dove venne sconfitta dalla connazionale Dushevina, prima di trionfare nello Wimbledon dei grandi due anni dopo. Sofya Zhuk, somiglia tanto fisicamente, alla faccia del suo cognome: alta bionda e fisico da modella ed in Russia non potevano fare almeno di notarla.

Tra il 2014 e il 2017 si aggiudica 6 vittorie nel circuito ITF, riesce a trovare una buona costanza e un buon gioco, e comincia a scalare posizioni in classifica fino a raggiungere, nel 2018, il suo best ranking al 116° posto. Nel 2019 subisce numerose pesanti sconfitte, che affossano anche la sua condizione psicologica. Ultima la sconfitta al primo turno di qualificazione per Wimbledon.

Bellezza

“In questo momento sto lavorando come modella, ma sto cercando di fare anche cose diverse dalla moda.” Sofya Zhuk

Sofya Zhuk è molto apprezzata nel mondo della moda, non possiamo fare a meno di notare alcune foto su Instagram, dove posa per alcuni marchi. Il fisico e il viso da modella ci sono, forse è arrivato il momento di cambiare carriera e dare una svolta alla sua vita.