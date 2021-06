Tutte le sneakers che un uomo deve avere nel suo armadio edizione 2021. Che siano altre o basse, bianche o nere, di pelle o di tela alcune scarpe da ginnastica, se acquistate nel momento giusto, fungono da vero e proprio investimento.

Quando si tratta di calzature, nessuna scarpa è affidabile o versatile come la sneakers. Di seguito, alcuni migliori marchi di sneakers in base a autenticità, status e stile. Invece di inseguire il potere e buttare soldi su piattaforme di rivendita troppo costose, attieniti ai classici o investi in uno dei seguenti aggiornamenti sartoriali da alcuni dei migliori marchi di moda maschile.

Sneakers uomo 2021: Adidas

Il marchio dietro le iconiche tre strisce è nato come azienda di abbigliamento sportivo che da allora si è evoluto in un impero lifestyle. Adidas ha cambiato per la prima volta il gioco con i suoi semplici modelli di sneakers da uomo Stan Smith caratterizzati da una tomaia in pelle completamente bianca e una linguetta sul tallone brillante. Sfruttando catalizzatori come Kanye West per guidare la collezione Yeezy, Adidas si è assicurata un posto sicuro nella cultura. Più di recente, l’Adidas ha assunto Jerry Lorenzo di Fear of God come capo della sua divisione di basket, così come la neonata Fear of God Athletics.

Balenciaga

Balenciaga nasce come casa di moda di lusso con sede a Parigi più di cento anni fa. Oggi, il direttore creativo Demna Gvsalia ha trasformato le sneakers del marchio in calzature immediatamente riconoscibili. Dalle robuste e di tendenza sneakers da uomo Triple S’ alle Speed ​​Its più eleganti e ispirate ai calzini, un paio di Balenciaga sono le sneakers da investimento per eccellenza.

Common Projects: sneakers da uomo giovanili

Sebbene Common Projects sia uno dei marchi più giovani in questo elenco, la sua reputazione è la quintessenza dell’allenatore minimalista di qualità. Il marchio offre scarpe sia alte che basse in classiche silhouette stringate, prodotte in colorazioni neutre come nero, bianco, grigio, marrone chiaro e blu. Sarai in grado di individuare la foglia d’oro firmata Common Project che numera la suola posteriore di ogni coppia di sneakers da uomo.

Converse

Quando si tratta di sneakers da uomo lifestyle americane, non c’è niente di più classico di Converse. Le iconiche scarpe alte o basse in tela del marchio con una stella inconfondibile includono i classici modelli Chuck Taylor All-Star e Jack Purcell. Negli ultimi anni Converse ha mantenuto il suo status di culto grazie alle collaborazioni con Tyler, the Creator’s Golf Le Fleur, JW Anderson e Comme des Garcons.