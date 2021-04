Le sneakers, rimaste prototipi della linea Yeezy, sono appena spuntate per la vendita privata da Sotheby’s. La stima è sbalorditiva di oltre 1 milione di dollari. Sviluppate dal rapper Kanye West e da Mark Smith per Nike, le scarpe sono state annunciate come le sneakers più preziose mai apparse e saranno battute a partire dal prossimo lunedì.

Kanye West sneakers: le scarpe da ginnastica più costose al mondo

In realtà hai presentato in anteprima le scarpe sul palco ai Grammy del 2008 dove ha eseguito i suoi successi “Hey Mama” e “Stronger” e poi ha vinto quattro premi. Negli anni che seguirono, West ha collaborato notoriamente con Nike per una miriade di versioni di Air Yeezy prima di concludere un accordo pluriennale con Adidas nel 2013. Ora un fenomeno globale, il marchio di scarpe da ginnastica Yeezy ha registrato circa $ 1,7 miliardi di vendite nel 2020, come riportato da Forbes.

L’originale Nike Air Yeezy rappresenta un momento di rottura nel design delle sneaker. Ecco spiegato: le scarpe sono state create per un artista piuttosto che per un atleta e avevano una silhouette completamente nuova. Hanno anche dato origine all’ambita linea.

“Questa coppia è fondamentale per lo sviluppo del franchise di Yeezy, diventato uno dei più importanti marchi di sneaker e lifestyle della storia”. Ha affermato ciò in una nota Brahm Wachter, capo dello streetwear e degli oggetti da collezione moderni di Sotheby’s. “Hanno debuttato sul palco dei Grammy nel 2008, le sneakers hanno suscitato ondate nella comunità degli sneaker. In seguito, abbiamo assistito a una serie di collaborazioni tra Kanye e Nike, e successivamente alla nascita della sua linea con Adidas”.