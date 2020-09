Scarpe con il tacco, o meglio, shoes addicted. Le calzature di tendenza in vista della stagione fredda A/I 2020/2021 sono molteplici e i modelli rappresentano veri e propri must have da inserire nella propria scarpiera da perfette fashioniste. Anche per l’universo femminile fanatico delle altezze rasoterra i tacchi alti rappresentano una “chicca” irresistibile. Impossibile negare di aver ceduto (almeno una volta) al fascino dello stiletto. Ragion per cui tutto sta nello scegliere il modello più adatto al vostro gusto estetico e in termini di comodità. Ma cosa più importante (da non tralasciare) è che non sia detto che debba per forza essere un tacco 12. Modelli imperdibili must di stagione sono ad esempio le kitten heels oppure décolleté con tacco largo e medio, senza dimenticare il mocassino alto firmato Fendi.

I modelli di tacchi alti irrinunciabili in vista della stagione A/I 2020/2021

Ma tra le proposte più trendy di stagione non mancano di certo i sabot, e i tanto e temuti ( per alcune donne) tacchi a spillo con braccialetto alla caviglia. Anche le slingback sono tra i modelli più cool del momento , rese più eccentriche da applicazioni particolari e dettagli sofisticati. Calzature talmente preziose da sembrare gioielli. Raffinate, aggressive, tacco vertiginoso o medio, le scarpe con il tacco sono un modello irrinunciabile per qualsiasi donna voglia valorizzare al meglio la propria silhouette. La camminata ondeggiante che ne deriva è un’arma di seduzione potentissima, oltre che donare sensualità a chi li indossa con maestria e carattere. Adatti in qualsiasi occasione e versatili. Passepartout perfetto e di tendenza.

I brand che amano le “high heels”

Tra i modelli più cool di stagione troviamo i tacchi alti proposti da Prada, Fendi (con il suo mocassino modello slingback con punta squadrata), Chanel, Mango, The Attico, Burberry, Twin Set, Miu Miu, Moschino, Ferragamo e modelli più low cost ( e maggiormente accessibili) come Zara e Asos.